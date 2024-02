MC Mirella e Dynho Alves celebram segundo mesversário de sua filha, Serena

Com direito a festa temática luxuosa, MC Mirella e Dynho Alves celebram o segundo mesversário de sua filha, Serena; confira o álbum de fotos!

A funkeira MC Mirella e o dançarino Dynho Alves celebraram o segundo mesversário de sua filha, Serena, na última segunda-feira, 26. Em suas redes sociais, o casal abriu o álbum de fotos da festinha luxuosa que celebrou mais um mês de vida de sua pequena.

No seu perfil oficial do Instagram, MC Mirella apareceu beijando o seu marido enquanto eles seguravam sua herdeira no colo. A festa teve a Minnie Mouse como tema e a decoração contou com vários docinhos, como cupcakes, sorvetes e rosquinhas, além de várias flores, tudo em cores pastéis.

Para a ocasião, Mirella apostou em um macacão branco, com um lindo corset que ressaltou seu corpão. Já Dynho seguiu a paleta de cores e apareceu com uma camiseta branca, mas com boné rosa claro para combinar com sua filha. Serena usou um vestido rosa de tule com estampas de ursinho.

"Feliz mesversário meu amor! 2 meses da minha princesa Serena!!!!", escreveu a funkeira, que compartilhou várias fotos de sua família na mesa do bolo. Nos comentários, seus seguidores também celebraram a data e se derreteram pela bebê. "Serena tá ficando linda", declarou um internauta. "Gente que neném linda", disse outro.

Relembre o primeiro mesversário de Serena

Em janeiro, MC Mirella e Dynho Alves celebraram o primeiro mesversário de sua filha, Serena, em grande estilo. Para a ocasião, o casal escolheu o desenho infantil Moranguinho como tema da festa e encantou seus seguidores ao compartilhar registros do evento.

O local foi decorado com as cores rosa e branco, além de algumas flores. Também contou com lembrancinhas e docinhos com os personagens do desenho. Para o primeiro mesversário da filha, Mirella apostou em um vestido vermelho justinho e com um decote generoso, e Dynho usou uma camisa branca e calça jeans. Já Serena surgiu com um body e meias vermelhas.

Ao dividir os registros da comoração, os papais se derreteram. "Primeiro mesversário da princesa. Moranguinho, que Deus abençoe sempre sua vida pequena Serena, estamos ansiosos para acompanhar cada salto do seu desenvolvimento", escreveram na legenda.

