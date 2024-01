Dynho Alves e MC Mirella celebram o primeiro mês da filha com festa

Nas redes sociais, Dynho Alves e MC Mirella mostraram os detalhes da comemoração do primeiro mês de vida da filha, Serena

Serena, a filha Dynho Alves e MC Mirella, completou seu primeiro mês de vida nesta sexta-feira, 26, e os papais corujas fizeram questão de comemorar a data com uma festinha temática.

No feed do Instagram, o casal postou duas fotos mostrando os detalhes da celebração, que teve como tema o desenho infantil Moranguinho. O local do evento foi decorado com as cores rosa e branco, além de algumas flores. Também contou com lembrancinhas e docinhos com os personagens do desenho.

Para o primeiro mesversário da filha, Mirella apostou em um vestido vermelho justinho e com um decote generoso, e Dynho usou uma camisa branca e calça jeans. Já Serena surgiu com um body e meias vermelhas.

Ao dividir os registros da comoração, os papais se derreteram. "Primeiro mesversário da princesa. Moranguinho, que Deus abençoe sempre sua vida pequena Serena, estamos ansiosos para acompanhar cada salto do seu desenvolvimento", escreveram na legenda.

Os fãs ficaram encantados com a postagem. "Coisa mais linda. Eu amo essa família", disse uma seguidora. "Lindos, que Deus abençoe vocês", falou outra. "A cara do pai todinha!", observou uma admiradora. "Demorou 1 ano pra nascer, e três dias pra fazer 1 mês hahaha", brincou uma fã.

Confira as fotos:

Mirella mostra barriga 15 dias após parto

MC Mirella compartilhou com seguidores a evolução da barriga após o parto da primeira filha, Serena, fruto de seu relacionamento com Dynho Alves. Através de suas redes sociais, a cantora mostrou o corpo 15 dias depois de dar à luz.

No vídeo publicado pela artista, ela mostra a barriga um pouco flácida na região central. Aos poucos, Mirella tem mostrado a redução no tamanho. Uma semana após o parto, a funkeira já havia compartilhado uma foto de como estava, ainda usando um "body pós-parto".