MC Mirella mostra barriga 15 dias após parto da primeira filha, Serena

MC Mirella tem mostrado em suas redes sociais a evolução no corpo após o parto de Serena, sua primeira filha fruto da relação com Dynho Alves

MC Mirella, de 25 anos, compartilhou com seguidores a evolução da barriga após o parto da primeira filha, Serena, fruto de seu relacionamento com Dynho Alves. Através de suas redes sociais, a cantora mostrou o corpo 15 dias depois de dar à luz, nesta quinta-feira, 11.

No vídeo publicado pela artista, ela mostra a barriga um pouco flácida na região central. Aos poucos, Mirella tem mostrado a redução no tamanho após. Uma semana após o parto, a funkeira já havia compartilhado uma foto de como estava, ainda usando um "body pós-parto".

Vale lembrar que Mirella entrou em trabalho de parto na segunda-feira de Natal, 25, quando foi para a maternidade induzir o nascimento da herdeira. Porém, depois de horas tentando ter o parto normal e a bolsa já ter rompido, ela precisou recorrer à cesariana.

Mirella costuma relatar também algumas mudanças na rotina, agora que a bebê está em casa. Recentemente, a mãe de primeira viagem falou sobre a nova rotina e como vem lidando com a privação de sono, já que a menina está com dificuldades para dormir.

"Gente, sem dancinhas. Estou em casa, não tem como ficar dançando, estou operada. Mas vou tentar aparecer o máximo que der. Estou completamente apaixonada, não consigo largar a neném. Vou falando tudo para vocês. Ela está mamando super bem. Passei essa madrugada dando o peito. Mamou igual a uma bezerrinha", disse ela, orgulhosa

MC Mirella se derrete com ensaio fotográfico da filha

A cantora mostrou o ensaio newborn da filha, e encantou os seguidores ao mostrar a herdeira dormindo enquanto era fotografada. Nas imagens, a bebê surge usando um look todo branco e com uma tiara na cabeça.

Ao publicar as fotos encantadoras no feed do Instagram, a mamãe de primeira viagem se derreteu pela filha. "A minha maior arte. Luz, serenidade, direção, sentido… tudo que você trouxe com sua chegada. Deus te abençoe sempre pequena Serena!",declarou Mirella na legenda.