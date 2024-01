MC Mirella se derrete com ensaio fotográfico da filha: "Minha maior arte"

MC Mirella encantou os seguidores das redes sociais ao postar as fotos de um ensaio fotográfico de sua filha, Serena, que nasceu em dezembro

MC Mirella explodiu o fofuromêtro das redes sociais na tarde desta terça-feira, 9, ao compartilhar novos fotos da filha, Serena. A menina, fruto de seu relacionamento com Dynho Alves, nasceu no dia 26 de dezembro.

A cantora mostrou o ensaio newborn da filha, e encantou os seguidores ao mostrar a herdeira dormindo enquanto era fotografada. Nas imagens, a bebê surge usando um look todo branco e com uma tiara na cabeça.

Ao publicar as fotos encantadoras no feed do Instagram, a mamãe de primeira viagem se derreteu pela filha. "A minha maior arte. Luz, serenidade, direção, sentido… tudo que você trouxe com sua chegada. Deus te abençoe sempre pequena Serena!", declarou Mirella na legenda.

Os fãs encheram a postagem de mensagens carinhosas. "Tão linda", disse uma seguidora. "Que princesa", escreveu outra. "A Serena é muito linda, maravilhosa. Parabéns, Mirela, sua finha é muito linda", falou uma fã. "Que Deus te abençoe mamãe. Você é a mamãe mais linda do mundo", comentou mais uma.

Recentemente, a funkeira também fez questão de se declarar para Dynho nas redes sociais. "Obrigada por todo o apoio com nossa pequena, ter seu empenho e dedicação nessa fase é muito importante. Estou orgulhosa de você e muito feliz em saber que você é um pai e companheiro incrível! Te amamos", se derreteu ela ao postar uma foto do amado segurando a recém-nascida.

Confira as fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mirella (@xbadmix)

Mirella fala sobre maternidade e rotina na madrugada com Serena

Dias após o nascimento da primeira filha, Serena, Mirella contou como está a nova rotina de maternidade e falou sobre as madrugadas sem dormir por conta da adaptação da bebê. "Não estou dormindo nada, né? Mas para mim é de boa, porque já sou acostumada, mesmo."

"Gente, sem dancinhas. Estou em casa, não tem como ficar dançando, estou operada. Mas vou tentar aparecer o máximo que der. Estou completamente apaixonada, não consigo largar a neném. Vou falando tudo para vocês. Ela está mamando super bem. Passei essa madrugada dando o peito. Mamou igual a uma bezerrinha", disse ela, orgulhosa. Confira!