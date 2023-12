MC Mirella exibe resultado imediato de sua barriga pós-parto

Após dar à luz para sua primeira filha, MC Mirella exibe o resultado imediato de sua barriga após o parto de Serena; confira as fotos!

A cantora MC Mirella deu à luz para sua primeira filha com o dançarino Dynho Alves nesta terça-feira, 26. Em suas redes sociais, ela anunciou a chegada de Serena e aproveitou para mostrar alguns detalhes de seu parto. Logo após o nascimento da bebê, a ex-A Fazenda já exibiu o resultado imediato de sua barriga.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, a nova mamãe exibiu uma foto de seu ventre e matou a curiosidade de seus seguidores. No clique, a sua barriga já apareceu vazia, com um tamanho significativamente menor do que o de seu último dia de gravidez.

"Pós-imediato, porque vocês têm curiosidade que eu sei", disse Mirella com a foto. No clique, ela posou ainda em sua cama de parto, ao lado das enfermeiras que lhe auxiliaram no nascimento de sua herdeira.

Confira o resultado:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Segue a Cami (@segueacami)

Dynho Alves mostra MC Mirella após parto de Serena

Mais cedo nesta terça-feira, o pai da criança, Dynho Alves, atualizou seus seguidores sobre o estado de saúde de sua namorada, MC Mirella, após o nascimento da filha do casal. Nos stories de seu Instagram, ele mostrou a cantora na cama, enquanto se recuperava do parto.

"'Dia mais feliz da minha vida. Ela é a coisa mais linda que tem, não estou nem acreditando. Daqui a pouco já vai ficar com a gente, [Serena] está só passando por alguns exames de rotina. Logo mais a gente mostra para vocês", disse ele.

Dynho falou então sobre o parto, que não ocorreu da maneira que a mamãe queria, já que ela queria ter um parto normal, mas teve que optar pela cesariana no final. "Mirella está ali se recuperando. Ela é muito forte. Ela sofreu demais, mas no final deu tudo certo. A bichinha tentou até o último [minuto] o parto normal, mas a bichinha sofreu muito e ela optou pela cesárea e graças a Deus deu tudo certo. Mas a bichinha sofreu, sofreu", contou ele,