MC Mirella sobre maternidade e rotina na madrugada com Serena

Mirella, que deu à luz Serena na terça-feira, 26, contou para os fãs que já está em casa e que está se acostumando com a nova rotina como mãe

MC Mirella contou para os fãs que já está em casa três dias após dar à luz Serena, sua primeira filha com Dynho Alves. Nos stories do Instagram, a funkeira ainda contou como está a nova rotina de maternidade e falou sobre as madrugadas sem dormir por conta da adaptação da bebê.

"Não estou dormindo nada, né? Mas para mim é de boa, porque já sou acostumada, mesmo. Gente, sem dancinhas. Estou em casa, não tem como ficar dançando, estou operada. Mas vou tentar aparecer o máximo que der. Estou completamente apaixonada, não consigo largar a neném. Vou falando tudo para vocês. Ela está mamando super bem. Passei essa madrugada dando o peito. Mamou igual a uma bezerrinha", disse ela, orgulhosa.

Na quinta-feira, 28, ainda no hospital, a mais nova mamãe aproveitou para de declarar para o amado, que vem surpreendendo: “Obrigada por todo o apoio com nossa pequena, ter seu empenho e dedicação nessa fase é muito importante. Estou orgulhosa de você e muito feliz em saber que você é um pai e companheiro incrível! Te amamos”, se derreteu Mirella ao postar uma foto do amado segurando a recém-nascida.

Vale lembrar que Mirella entrou em trabalho de parto na segunda-feira de Natal, 25, quando foi para a maternidade induzir o nascimento da herdeira. Porém, depois de horas tentando ter o parto normal e a bolsa já ter rompido, ela precisou recorrer à cesariana.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mirella (@xbadmix)

Dynho Alves nota detalhe fofo no rosto de sua filha com MC Mirella

O dançarino Dynho Alves está mais do que apaixonado por sua filha recém-nascida, Serena, fruto de seu relacionamento com MC Mirella. Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, o novo papai do pedaço compartilhou um vídeo onde ele acompanhou a menina no trajeto. "Olha só quem tá prontinha", disse o artista, todo animado. No registro, ele notou um detalhe fofo no nariz da princesinha.