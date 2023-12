Dynho Alves nota detalhe fofo no rosto de sua filha com MC Mirella

Preparado para levar sua filha recém-nascida, Serena, ao quarto, Dynho Alves nota detalhe fofo no rosto da pequena; saiba o que é!

O dançarino Dynho Alves está mais do que apaixonado por sua filha recém-nascida, Serena, fruto de seu relacionamento com MC Mirella. A bebê, que nasceu na última terça-feira 26, já está pronta para subir ao quarto do hospital e ficar na companhia de sua mãe.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, o novo papai do pedaço compartilhou um vídeo onde ele acompanhou a menina no trajeto. "Olha só quem tá prontinha", disse o artista, todo animado. No registro, ele notou um detalhe fofo no nariz da princesinha.

"Olha o narizinho de coraçãozinho, gente!", apontou Dynho, que deu destaque para a narina em formato de coração de sua herdeira. A previsão de alta para Serena e sua mãe é entre os dias 27 e 28 de dezembro, a tempo de ir para casa curtir o Ano Novo.

Confira o detalhe:

MC Mirella e Dynho Alves mostram o rosto da filha pela primeira vez

Na tarde desta quarta-feira, 27, MC Mirella e seu namorado, Dynho Alves, mostraram as primeiras fotos de sua filha recém-nascida, Serena. Em seu perfil oficial do Instagram, o casal exibiu alguns cliques com a herdeira nos braços e encantou seus fãs.

Nas imagens, a bebê apareceu enroladinho em uma manta e com uma touca. "Bem-vinda Serena. Minha filha é a coisa mais linda do mundo, tão calminha, tão tranquila, tem uma força tão grande, e logo logo estará no quarto com a gente! Te amamos!", disse ela na legenda.

Vale lembrar que Mirella entrou em trabalho de parto na segunda-feira de Natal, 25, quando foi para a maternidade induzir o nascimento da herdeira. Porém, depois de horas tentando ter o parto normal e a bolsa já ter rompido, ela precisou recorrer à cesariana.