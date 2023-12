MC Mirella e Dynho Alves mostram o rosto da filha pela primeira vez

Ela nasceu! MC Mirella e Dynho Alves apresentam a filha recém-nascida para os fãs em fotos feitas logo após o parto nesta semana

A funkeira MC Mirella e seu namorado, Dynho Alves, já são pais! A primeira filha deles, Serena, nasceu na terça-feira, 26, por meio de um parto cesariana em uma maternidade. Agora, o casal apresentou a herdeira para os fãs.

Na tarde desta quarta-feira, 27, Mirella e Dynho mostraram as primeiras fotos com a filha nos braços logo após o nascimento dela. Nas imagens, a bebia apareceu enroladinho em uma manta e com uma touca.

"Bem-vinda Serena. Minha filha é a coisa mais linda do mundo, tão calminha, tão tranquila, tem uma força tão grande, e logo logo estará no quarto com a gente! Te amamos!", disse ela na legenda.

Vale lembrar que Mirella entrou em trabalho de parto na segunda-feira, 25, quando foi para a maternidade induzir o nascimento da herdeira. Porém, depois de horas tentando ter o parto normal e a bolsa já ter rompido, ela precisou recorrer à cesariana.

Dynho Alves mostra MC Mirella após parto de Serena

Mais cedo nesta terça-feira, o pai da criança, Dynho Alves, atualizou seus seguidores sobre o estado de saúde de sua namorada, MC Mirella, após o nascimento da filha do casal. Nos stories de seu Instagram, ele mostrou a cantora na cama, enquanto se recuperava do parto.

"'Dia mais feliz da minha vida. Ela é a coisa mais linda que tem, não estou nem acreditando. Daqui a pouco já vai ficar com a gente, [Serena] está só passando por alguns exames de rotina. Logo mais a gente mostra para vocês", disse ele.

Dynho falou então sobre o parto, que não ocorreu da maneira que a mamãe queria, já que ela queria ter um parto normal, mas teve que optar pela cesariana no final. "Mirella está ali se recuperando. Ela é muito forte. Ela sofreu demais, mas no final deu tudo certo. A bichinha tentou até o último [minuto] o parto normal, mas a bichinha sofreu muito e ela optou pela cesárea e graças a Deus deu tudo certo. Mas a bichinha sofreu, sofreu", contou ele,