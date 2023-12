Dynho Alves mostra MC Mirella após parto de Serena: ‘Sofreu demais'

Funkeira de 25 anos deu à luz primeira filha do casal nesta terça-feira, 26; Dynho respondeu algumas perguntas sobre o parto

Dynho Alves atualizou os fãs sobre o estado de saúde de MC Mirella, após o nascimento da primeira filha do casal, Serena, nesta terça-feira, 26. Ele mostrou a funkeira na cama, se recuperando após o parto, e explicou que a cantora "sofreu muito" antes de optar pela cesárea.

"'Dia mais feliz da minha vida. Ela é a coisa mais linda que tem, não estou nem acreditando. Daqui a pouco já vai ficar com a gente, [Serena] está só passando por alguns exames de rotina. Logo mais a gente mostra para vocês", disse ele.

Dynho falou então sobre o parto - a ex-fazendeira queria parto normal, mas acabou não conseguindo: "Mirella está ali se recuperando. Ela é muito forte. Ela sofreu demais, mas no final deu tudo certo. A bichinha tentou até o último [minuto] o parto normal, mas a bichinha sofreu muito e ela optou pela cesárea e graças a Deus deu tudo certo. Mas a bichinha sofreu, sofreu", contou ele,

O mais novo papai ainda que avisou ainda que Mirella deve ter alta no dia 27 ou 28 deste mês. A menina nasceu com 3,106 quilos. Depois Dynho ainda postou um story do amada indo para o quarto

Mirella, por sua vez, usou seu Instagram para dizer que logo mostrará vídeos do parto, e que estava de repouso. Mirella entrou em trabalho de parto na segunda-feira, 25, quando foi para a maternidade induzir o nascimento da herdeira. Porém, depois de horas tentando ter o parto normal e a bolsa já ter rompido, ela precisou recorrer à cesariana.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Dynho Alves (@dynho.blaze)

MC Mirella passa perrengue ao tirar leite pela primeira vez

MC Mirella passou pela experiência de tirar o leite materno pela primeira vez nesta terça-feira, 19. A ex-Fazenda compartilhou o momento com seus seguidores nas redes sociais e falou sobre a dificuldade que sentiu na hora do teste.

Com a ajuda de uma bomba, a mamãe da Serena, que nascerá nos próximos dias, matou a sua curiosidade sobre como acontece o processo. No entanto, Mirella sentiu muita dor ao bombear o leite de seu peito.