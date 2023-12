MC Mirella se declara para Dynho na maternidade: ‘Orgulhosa’

MC Mirella deu a luz a sua primeira filha, Serena, nesta terça-feira, 26; a cantora se derreteu ao ver o quanto Dynho Alves está se dedicando a filha

Mamãe babona, a cantora Mirella se derreteu ao ver o quanto Dynho Alves está se dedicando à primeira filha do casal, Serena, que nasceu nesta terça-feira, 26. Nos stories a funkeira se declarou ao amado, que vem superando suas expectativas.

“Obrigada por todo o apoio com nossa pequena, ter seu empenho e dedicação nessa fase é muito importante. Estou orgulhosa de você e muito feliz em saber que você é um pai e companheiro incrível! Te amamos”, se derreteu Mirella ao postar uma foto do amado segurando a recém-nascida.

Logo após o nascimento da pequena, o papai babão foi ao stories de seu Instagram contar que esse era o dia mais feliz de sua vida: "'Dia mais feliz da minha vida. Ela é a coisa mais linda que tem, não estou nem acreditando. Daqui a pouco já vai ficar com a gente, [Serena] está só passando por alguns exames de rotina. Logo mais a gente mostra para vocês", disse ele.

Vale lembrar que Mirella entrou em trabalho de parto na segunda-feira de Natal, 25, quando foi para a maternidade induzir o nascimento da herdeira. Porém, depois de horas tentando ter o parto normal e a bolsa já ter rompido, ela precisou recorrer à cesariana.

Dynho Alves nota detalhe fofo no rosto de sua filha com MC Mirella

O dançarino Dynho Alves está mais do que apaixonado por sua filha recém-nascida, Serena, fruto de seu relacionamento com MC Mirella. Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, o novo papai do pedaço compartilhou um vídeo onde ele acompanhou a menina no trajeto. "Olha só quem tá prontinha", disse o artista, todo animado. No registro, ele notou um detalhe fofo no nariz da princesinha.

"Olha o narizinho de coraçãozinho, gente!", apontou Dynho, que deu destaque para a narina em formato de coração de sua herdeira. A previsão de alta para Serena e sua mãe é entre os dias 27 e 28 de dezembro, a tempo de ir para casa curtir o Ano Novo.