Marido de Claudia Raia encanta ao mostrar o filho todo sorridente: "Que delícia"

Jarbas Homem de Mello explodiu o fofurômetro das redes sociais na tarde deste domingo, 19, ao compartilhar um novo clique com o filho, Luca, nove meses, fruto de seu relacionamento com a atriz Claudia Raia.

Na foto postada no feed do Instagram, o ator e apresentador mostra o herdeiro todo sorridente, encostado no papai coruja, que está deitado na cama. Ao dividir o clique encantador, ele falou sobre aproveitar o dia com o pequeno.

"Domingo de manhã e dia de dengo na cama do papai!", escreveu ele, acrescentando as hashtags 'pai babão' e 'amor maior do mundo'. Os fãs se derreteram com a postagem. "Que delícia", disse uma seguidora. "Lindos, que Deus abençoe", comentou mais uma. "Adoro ver vocês dois juntos. Esse menininho é muito lindo e gracioso! Será muito feliz! Vida longa!!!", falou uma terceira.

Recentemente, Luca esbanjou fofura ao se refrescando na piscina. Sentado em uma boia, o herdeiro mais novo de Claudia Raia surgiu usando óculos escuros e se divertindo livremente no local. "Neném Luca aproveitando o feriado", postou a atriz.

Claudia Raia é surpreendida com primeira palavra do filho caçula

A atriz Claudia Raia vivenciou um dos momentos mais especiais da maternidade! É que a artista foi pega de surpresa ao ouvir uma das primeiras palavras de seu filho caçula com o ator Jarbas Homem de Mello, o pequeno Luca, que 'conversou' com a mamãe durante a festinha de celebração de seus nove meses de vida.

A artista usou seu perfil nas redes sociais para relatar o momento especial e revelar a primeira palavrinha do pequeno: "Fala para todo mundo que você falou 'mamã' ontem pela primeira vez e eu quase morri do coração", disse entusiasmada. "Fala de novo 'Mamã'", ela pediu para o bebê tentar repetir novamente. Claudia ainda se emocionou mais uma vez ao relembrar a cena: "A mamãe quase desmaiou ontem no seu aniversário de nove meses quando você falou mamãe", disse.