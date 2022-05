Marcella Fogaça conta que hoje suas filhas estariam completando 1 ano se não tivessem nascido prematuras

Marcella Fogaça relembra gravidez de risco e faz desabafo sobre as gêmeas terem nascido prematuras

CARAS Digital Publicado em 10/05/2022, às 15h36

Sempre muito aberta, Marcella Fogaça nunca escondeu as dificuldades pelas quais passou durante a gestação das gêmeas.

Um dos tópicos recorrentes no repertório da cantora é o fato de Sophia e Pietra (1) terem nascido prematuras.

Inclusive, nesta terça-feira, 10 de maio, era para elas estarem completando seu primeiro aninho de vida, de acordo com a médica.

A mãe-coruja, então, usou seu Instagram para desabafar sobre a situação. Para ilustrar o post, ela usou uma foto feita na maternidade e outra mais atual.

“10 de maio. Quando descobri que estava grávida essa foi a DPP que minha médica me passou. Algumas semanas depois, descobrimos que minha gestação era mono-mono, de risco e que teria que ser interrompida com 32 semanas. A data passou a ser 20 de março e assim foi”, começou contando na legenda.

“Pra quem não sabe, para bebês prematuros existe a idade cronológica (aqui 1 ano, 1 mês e 20 dias) e a idade corrigida. Que hoje completa 1 ano! Mães de prematuros vivem 3 nascimentos. A data do parto, o aniversário do nascimento corrigido e o dia que de fato nascemos juntos: o da saída da UTI. Aqui foi dia 15 de abril”, contou a esposa de Joaquim Lopes (42) em seguida.

“Andei a semana passada toda sensível. Achei que era por causa do Dia das Mães, mas era também por hoje. Hoje de fato, elas fazem 1 ano. Porque é importante saber isso e comemorar? Porque a gente segue essa idade pra muita coisa, curva de desenvolvimento, por exemplo. Senão a gente acha que nossos pequenos estão atrasados e não tem nada disso. É só porque o tempo deles é único e exclusivo”, continuou.

A gata se derreteu pelas herdeiras: “Não existe drama no meu coração. Apenas gratidão e sim, algumas feridas que irão cicatrizar com o tempo. Normal né? Toda batalha deixa suas marcas, mesmo as vitoriosas. E nos deixam sempre mais fortes. Olhando essa foto eu vejo todas as dificuldades que tivemos, mas principalmente vejo vitória, superação, três super guerreiras e um amor imbatível!”.

“Quando você estiver passando por um momento difícil, abra a linha do tempo (lembra que eu falei aqui?) e se imagine lá na frente. O presente difícil será uma lembrança e o futuro será um belo presente. Nessa primeira foto, sem poder nem beijar ou dormir com elas, sem entender nada direito além do amor e da força absurda que me sustentavam, era esse momento da segunda foto que eu imaginava na minha linha do tempo. E ele chegou. Tudo é como deveria ser. Por escolhas ou por destino. Deus é sempre justo. Sejamos fortes e confiemos”, aconselhou.

“Viva vocês, minhas filhas! Hoje, dia 10 de maio, no dia 20 de março, 15 de abril e por todos os dias das nossas vidas! Eu amo vocês mais que tudo. Minhas mestrinhas de evolução. Beijo gente linda! Encontrem a sanidade no caos. Ela cresce na resiliência”, disse Fogaça em seguida.

Confira as fotos que Marcella Fogaça usou para celebrar mais uma das datas especiais para as gêmeas: