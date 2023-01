Maite Perroni, do grupo mexicano RBD, anuncia gravidez

Atriz Maite Perroni revela que está esperando seu primeiro filho com o marido Andres Tovar

A atriz Maite Perroni (39), famosa mundialmente por integrar o grupo mexicano RBD, anunciou nesta sexta-feira, 6, em suas redes sociais, que está esperando seu primeiro filho, fruto de seu relacionamento com Andres Tovar.

Em um vídeo publicado em seu perfil oficial no Instagram, a cantora mostrou a decoração de Natal da família, que contava com alguns recados bem pequenos, escondidos em diversos locais, para poder contar a novidade.

“Agora somos três. Maite e Andres deixaram sua carta embaixo da árvore e seu maior desejo se tornará realidade: serão papai e mamãe. Nos sentimos profundamente gratos com Deus e com a vida por nos permitirem formar nossa família. Bebê Tovar Perroni”, escreveram na cartinha escondida na decoraçao.

Além disso, no vídeo, Matie aproveitou para mostrar uma meia de natal com os nomes dos dois e uma terceira com um ponto de interrogação, para o bebê que completa a família. Contando também com uma roupinha branca para o futuro filho.

Já na legenda da publicação, o casal aproveitou para celebrar mais uma vez. “Feliz dia dos reis! Agora sim, que comece esse 2023 cheio de amor e tudo o que seus corações desejem, que seja um grande ano para todos", disseram.

Maite e Andres estão juntos desde outubro de 2021, e se casaram um ano mais tarde, com direito a uma cerimônia que durou o final de semana todo.

Anahí marca presença no casamento de Maite Perroni ao lado de ex-RBDs: ''Você merece''

Para comemorar a união oficial de Maite e Andres, a atriz também ex-RBD Anahí, junto de outros integrantes como Christian Chávez e Christopher von Uckermann, estiveram presentes na cerimônia da eterna Lupita de Rebelde.

Em seu feed no Instagram, Anahí compartilhou registros da celebração ao lado dos colegas de trabalho e homenageou Maite. "Aqui estamos! Celebrando o amor. Te amamos", disse a loira ao posar com Christian e Christopher. Em seguida, ela publicou um registro com Maite. "Como celebro a sua felicidade! Você não pode imaginar como meu coração estava cheio hoje. Ver você feliz me deixa muito feliz. Você merece toda felicidade desse mundo!! Te amo! E amo isso tão grande que nos une e que o tempo só fortalece cada vez mais. Obrigada por me fazer parte deste dia especial. Muitas felicidades!", se declarou Anahí.