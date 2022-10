Anahí marca presença no casamento de Maite Perroni ao lado de ex-RBDs: ''Você merece''

Cantora Anahí celebra casamento de Maite Perroni e posta registros ao lado de Christian Chávez e Christopher von Uckermann

A atriz Maite Perroni (39) oficializou a união com o produtor de televisão Andrés Tovar no final de semana e foi prestigiada por amigos de longa data, seus colegas do grupo RBD!

Os ex-RBDs Anahí (39), Christian Chávez (39) e Christopher von Uckermann (35) marcaram presença na cerimônia da eterna Lupita de Rebelde, no México.

Em seu feed no Instagram, Anahí compartilhou registros da celebração ao lado dos colegas de trabalho e homenageou Maite.

"Aqui estamos! Celebrando o amor. Te amamos", disse a loira ao posar com Christian e Christopher. Em seguida, ela publicou um registro com Maite.

"Como celebro a sua felicidade! Você não pode imaginar como meu coração estava cheio hoje. Ver você feliz me deixa muito feliz. Você merece toda felicidade desse mundo!! Te amo! E amo isso tão grande que nos une e que o tempo só fortalece cada vez mais. Obrigada por me fazer parte deste dia especial. Muitas felicidades!", se declarou Anahí.

A intérprete de Mia Colucci arrasou em performance exclusiva da música Salvame. Os quatro integrantes se abraçaram na pista de dança da festa quando a canção começou a tocar.

Apenas Dulce Maria (36) e Alfonso Herrera (39) não foram ao casamento. Os dois também não participaram da última reunião da banda, que aconteceu em dezembro de 2020. A atriz Angelique Boyer, que interpretou Vicky na telenovela também esteve presente na cerimônia.

