Maite Perroni se casa com Andrés Tovar: 'Primeiros passos'

Ex-RBD, Maite Perroni exibe foto do seu casamento com Andrés Tovar e encanta os fãs

CARAS Digital Publicado em 09/10/2022, às 12h11

A atriz Maite Perroni, que ficou conhecida por ter atuado na novela Rebelde, está casada! Ela oficializou a sua união com Andrés Tovar e exibiu uma foto nas redes sociais. A estrela surgiu sorridente com seu vestido de noiva e ao lado do amado em uma foto ao ar livre após a celebração.

Na legenda, ela celebrou a nova fase da vida deles. “Conseguimos! Dando os primeiros passos da vida que queremos construir juntos... Cercados de nossa família e da mão de Deus, hoje recebemos uma benção. Feliz por poder dar passos que fortalecem o nosso caminho por este plano em que conseguimos coincidir e o destino nos deu”, afirmou ela.

Maite anunciou o noivado no mês de setembro. Ela contou que o pedido foi feito durante um passeio de helicóptero e exibiu a sua aliança de noivado. “Nós dissemos sim!”, disse ela na legenda.

Veja a foto do casamento de Maite Perroni:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maite Perroni Beorlegui (@maiteperroni)

