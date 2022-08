Anahí exalta Jô Soares e recorda momento com apresentador: ''Será eternizado''

Anahí, do RBD, exalta Jô Soares e recorda momento com apresentador no 'Programa do Jô'

CARAS Digital Publicado em 05/08/2022, às 14h30

Anahí (39), a eterna Mia Colucci de Rebelde, usou as redes sociais nesta sexta-feira, 05, para se despedir de um dos maiores humoristas do Brasil, Jô Soares.

No registro, compartilhado no Instagram Stories da cantora mexicana, mostra uma conversa e risadas espontâneas dos dois durante uma participação da estrela no Programa do Jô (TV Globo), o sofá mais disputado do país.

No texto, a compositora exaltou a personalidade do diretor brasileiro: "Hoje o Brasil teve uma grande perda. Jô Soares nos deixou, junto com todo seu carisma, brilho, talento, mas que será eternizado em nossos corações", escreveu a loira.

Anahí exalta Jô Soares e recorda momento com apresentador no 'Programa do Jô' em 2009:

Jô Soares morre aos 84 anos em São Paulo:

"Tive o prazer e a honra de ter sido entrevistada quando estive com a turnê MDWT no Brasil em 2009", recordou ela. "Obrigada por tudo, que Deus conforte o coração de todos vocês, familiares, amigos e fãs desse grande artista. Um beijo do gordo. Eterno Jô Soares", finalizou ela.

O ator, diretor, escritor e humorista estava internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. O artista, cheio de talentos, que também era escritor, ator, diretor e humorista, estava internado desde do dia 25 de julho no hospital paulista para tratar uma pneumonia.

Nas redes sociais, a ex-mulher do artista, Flávia Pedras Soares, deu a notícia compartilhando uma foto dele sorridente e escrevendo um texto emocionante. "Faleceu há alguns minutos o ator, humorista, diretor e escritor Jô Soares. Nos deixou no hospital Sírio Libanês, em São Paulo, cercado de amor e cuidados. O funeral será apenas para família e amigos próximos", disse.

Até o momento, a causa da morte de Jô Soares não foi revelada pela família. Mais cedo, o repórter Tiago Scheuer leu ao vivo uma nota divulgada recentemente à imprensa sobre a causa da morte do apresentador e humorista Jô Soares. O repórter detalhou que a causa da morte do artista não deverá ser divulgada e que a decisão foi tomada pela família do diretor, a pedido do próprio artista, que era uma pessoa bastante privada sobre a vida pessoal.

