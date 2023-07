Mãe dos filhos de Rodrygo Goes fala sobre ausência do jogador

Jogador do Real Madrid Rodrygo Goes tem dois filhos com Pamella Souza, mas vive impasse

A influenciadora digital Pamella Souza, mãe dos filhos do jogador de futebol do Real Madrid, Rodrygo Goes, usou suas redes sociais para fazer um desabafo! A loira falou sobre o impasse que vive com o atleta por conta do registro dos nomes das crianças e respondeu alguns seguidores sobre a paternidade do craque da Seleção Brasileira, com quem tem os gêmeos Ravy e Ryan.

“Não, ele não registrou ainda por causa do sobrenome que ele não quer. Se eu contar tudo aqui, fico até amanhã. Prefiro evitar, porque agora tudo é processo, né?”, respondeu a influenciadora digital, através de seu perfil oficial no Instagram.

De acordo com a colunista Fabia Oliveira, o jogador de futebol não quer agregar o sobrenome Goes aos meninos, mas sim o Silva. Entretanto, Pamela está exigindo que seja o mesmo nome que ele usa. A loira ainda aproveitou para desabafar sobre a falta de convívio de Rodrygo com seus filhos, mas deixando claro que ele paga a pensão em dia.

“Você não se sente mal por ver o pai dos seus filhos curtir e você se privar por conta das crianças”, questionou um internauta. “Eu deveria? Acredito que cada um tem uma prioridade e a minha são eles (deixa as pessoas curtir, gente). Na hora que eu sentir vontade eu também saio, eu curto, eu namoro (oportunidade e pessoas é o que não falta). Tenho uma família linda que me ajuda e também uma ótima rede de apoio e eu não saio porque não tem como eu sair… e sim por escolha minha”, rebateu a influenciadora digital.

Está rolando? Maisa manda recado após rumores de romance com jogador

Há alguns meses, começaram a circular uns boatos de que a atriz e apresentadora Maisa Silva estaria vivendo um romance com o jogador de futebol do Real Madrid e craque da Seleção Brasileira, Rodrygo Goes. Tudo se intensificou após a famosa comparecer ao Santiago Bernabéu para assistir Real Madrid e Manchester City, jogo de ida da semifinal da Champions League, que terminou empatado em 1 a 1.

Maisa publicou nos Stories do Instagram uma foto ao lado de Rodrygo, segurando a camisa autografada que ganhou. Ela também aproveitou o registro para esclarecer seu status de relacionamento. "Autografada pelo amigo", escreveu ela, despistando a possibilidade de estar envolvida com o jogador.