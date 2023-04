Mãe de Viih Tube se derrete pela neta recém-nascida: "Quanta felicidade"

Viviane Di Felice, mãe de Viih Tube, postou uma foto ao lado da filha e da neta e se declarou para sua família

Viviane Di Felice, mãe de Viih Tube (22), usou as redes sociais para celebrar o nascimento da neta, Lua, fruto do relacionamento da youtuber com o ex-BBB Eliezer (33).

Em seu perfil no Instagram, ela compartilhou uma foto ao lado da filha e da neta, e se declarou para as duas. A bebê, vale dizer, nasceu no último domingo, 9.

"A pacotinha da minha pacota chegou! Meu Deus quanta felicidade! E ainda nasceu no domingo de Páscoa igual a vovó! Te amo pra sempre! @pequenalua", declarou Viviane.

Depois, ela também demonstrou todo seu amor por Viih Tube e Eliezer. "E te amo tanto filhinha te ver como mãe, tanto amor @viihtube. E obrigada a esse paizão @eliezer por cuidar das minhas joias!", completou a influenciadora digital.

Mais cedo, através dos Stories do Instagram, Viih deu detalhes sobre o dia do nascimento da filha, e explicou que foi para a maternidade quando sentiu as primeiras contrações e que precisou passar pelo parto cesárea. Além disso, ela chegou disfarçada no hospital para que o nascimento da filha não fosse divulgado antes do seu desejo.

"Mesmo com as contrações, ela não virou. Esperei até o último que pude, até onde fosse seguro para ela, mas continuou pélvica. Fiz tudo que pude para ter o meu parto dos sonhos normal, inclusive fiquei mal, me cobrei tanto, mas depois faço meu relato de parto para vocês de como foi. Não foi parto normal, mas uma coisa gostosa foi que deu tempo da família chegar e assistir o parto. Isso me confortou muito", falou a youtuber.

Confira a publicação de Viviane Di Felice:

