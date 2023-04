Viih Tube usa a placenta para lembrança inusitada do parto de Lua: "Nunca vi"

Viih Tube usa a placenta para lembrança inusitada; ela emoldurou a recordação da chegada de sua filha

A influenciadora Viih Tube pegou os fãs de surpresa nesta quinta-feira, 13, ao mostrar um detalhe inusitado do parto da filha, Lua. É que ela mostrou nas redes sociais que decidiu imortalizar a chegada da pequena usando uma técnica pouco comum utilizando a placenta.

A obra, realizada pela doula Cacau Prado, consiste em usar a placenta como um "carimbo". Após uso, ela é descartada de acordo com as questões sanitárias. Já o papel é emoldurado. Nas redes sociais, a profissional já mostrou vídeos do processo.

"São anos carimbando árvores da vida, mas eu não canso de me impressionar com a beleza e perfeição da natureza", disse ela. A prática está cada dia mais difundida e tem virado uma tendência entre as mamães famosas.

A filha de Viih Tube e Eliezer nasceu no último domingo de Páscoa (9). A mamãe famosa só publicou o primeiro clique nas redes sociais nesta quinta-feira. Os pais corujas compartilharam alguns cliques com a pequena e deram detalhes sobre o nascimento.

“Aqui é a Lua, cheguei! Nasci no domingo de Páscoa, dia 09 de abril de 2023 as 8:38h, pesando 3,555kg, com 49 cm! Meu apgar foi 9/10, cheguei ao mundo com 39 semanas e 2 dias", iniciaram. "Assim que nasci todos se emocionaram com meu primeiro encontro com a mamãe e o papai, fui direto para o colo da mamãe, já mamei e depois me acalmei com a voz do meu apaixonado papai, que até cortou o meu cordão! E me aguardem, porque sou ariana em! Aos pouquinhos vou conhecendo mais meus titios e titias aqui, tudo no tempo da mamãe", concluíram.

Arraste para o lado e veja a foto do quadro:

