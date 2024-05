Lindíssima! Filha de Neymar encanta com seu charme e estilo em shopping

Na Arábia Saudita, filha de Neymar encanta ao surgir fofíssima para passeio no shopping; jogador postou foto da herdeira fazendo graça

A filha de Neymar Jr. com Bruna Biancardi, Mavie, de sete meses, deu um show de fofura em mais uma aparição na rede social do pai. Nesta quinta-feira, 09, o jogador de futebol postou uma foto dela em um passeio em um shopping na Arábia Saudita e encantou demais seus seguidores.

Após postar uma série de cliques dela passando dos limites da fofura, o atleta compartilhou o registro da pequena sentada em sua cadeirinha no carro. Sorridente, Mavie surgiu toda estilosa com um look delicado e um lacinho na cabeça.

Cheia de charme, a herdeira de Neymar impressionou com sua beleza. "Rolezin no shops", falou o famoso.

Ainda nos últimos dias, Bruna Biancardi foi chamada de "maluca" ao tentar mostrar que Mavie se parece com ela. A influenciadora digital resgatou um clique de quando era bebê e falou na tentiva de apontar semelhanças.

É bom lembrar que Mavie nasceu em outubro do ano passado, e apenas um mês depois, a mamãe anunciou o fim de seu relacionamento com Neymar Jr. Desde então, ela esclareceu que a relação entre eles se limita à criação da filha. Apesar da separação, o ex-casal tem sido visto junto em compromissos familiares, como nos mesversários da pequena.

