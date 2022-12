Leticia Cazarré publica nova foto com a filha: "pronta para servir à beleza da nossa vida"

Esposa de Juliano Cazarré, Leticia Cazarré, postou texto metafórico e positivo sobre a luta de seu bebê

A mamãe Leticia Cazarré, esposa do ator Juliano Cazarré, publicou nova foto com a filha Maria Guilhermina neste domingo, 11. A bebêzinha guerreira tem 'Anomalia Ebstein', doença congênita rara no coração.

Segurando a pequena no colo, a mãe tirou selfie sorrindo e publicou texto metafórico para a luta que a família vem passando.

"A alegria é como uma pérola preciosa, que se forma silenciosamente, escondida numa concha comum, no fundo do mar. Há que se ter a coragem de mergulhar — contando apenas com o próprio fôlego — para alcançar primeiro a concha, com o coração cheio de esperança de que, ao voltar à superfície e abri-la, aquela pequena joia luminosa estará lá, esperando por nós e pronta para servir à beleza da nossa vida", escreveu na legenda.

Maria Guilhermina é a filha caçula do casal e irmã de Vicente (12), Inácio (9), Gaspar (3) e Maria Madalena de um ano e 10 meses.

Confira a foto de Leticia Cazarré com a filha caçula: