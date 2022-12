Mulher de Juliano Cazarré toma sol com a filha caçula na UTI: ''A gente não vê a hora de ser lá fora''

Leticia Cazarré, esposa de Juliano Cazarré, improvisa banho de sol com a filha mais nova, Maria Guilhermina, no hospital

A esposa do ator Juliano Cazarré (42), Letícia Cazarré segue acompanhando sua filha mais nova que está hospitalizada e surgiu ao lado da pequena na manhã desta quinta-feira, 08!

Nos Stories de seu Instagram, a empresária mostrou que aproveitou para tomar sol com Maria Guilhermina de Guadalupe, de apenas cinco meses. A bebê nasceu com uma cardiopatia rara, a anomalia de Ebstein, e está internada desde o nascimento, após passar por cirurgias no coração.

Leticia postou registros do banho de sol com a herdeira pela janela do hospital em São Paulo. "Tomando um solzinho no isolamento. A gente não vê a hora de tomar um desses lá fora", disse ela.

Na quarta-feira, 07, Leticia desabafou sobre a rotina na UTI. "Se você soubesse tudo o que eu já passei (inclusive agora de manhã), não estaria aí reclamando de ninharias", refletiu a esposa de Cazarré.

Confira Letícia Cazarré tomando sol com a filha caçula na UTI:

Leticia Cazarré mostra a caçula e lamenta saudade dos outros filhos

Recentemente, Leticia Cazarré usou as redes sociais para mostrar que segue acompanhando a herdeira mais nova no hospital.

A mulher do intérprete do peão Alcides no remake da nova Pantanal fez um desabafo nos Stories de seu Instagram sobre a saudade dos outros herdeiros, Vicente, de 12 anos, Inácio, de 9, Gaspar, de 3, e Maria Madalena, de um ano e dez meses. A empresária confessou que está sentindo falta de todos os herdeiros, mas em especial de Maria Madalena, que ainda nem falava quando teve que se dedicar aos cuidados com Guilhermina. "Tenho cinco filhos, mas a saudade dessa princesa é a que mais dói no coração. Ela ainda nem falava quando saí de lá, era uma bebê... Agora já vai fazer dois aninhos", escreveu.

