Letícia Cazarré encanta com vídeo da filha internada no hospital: "Princesa"

A filha de Letícia e Juliano Cazarré nasceu com uma cardiopatia rara chamada Anomalia de Ebstein

Letícia Cazarré (38) encantou os seguidores ao fazer uma postagem com fotos e vídeos compilados da filha, Maria Guilhermina, nas redes sociais.

Nas imagens, é possível ver a pequena, de seis meses, fruto de seu relacionamento com Juliano Cazarré (42), em diversos momentos.

Na legenda, a jornalista escreveu uma letra de música que fala sobre amor e cuidado. A canção se chama "I'll Be Here in the Morning", de Townes Van Zandt (1944-1997).

Confira abaixo a tradução completa da canção utilizada por Letícia Cazarré

"Não há vento mais forte do que aquele que sopra. Por uma linha férrea solitária. Não há visão mais bonita do que olhar. Para uma cidade que você deixou para trás. Não há nada que seja tão real. Como um amor que está em minha mente. Feche seus olhos estarei aqui de manhã. Feche seus olhos estarei aqui por um tempo. Há muitas coisas ao longo da estrada. Que eu certamente gostaria de ver. Eu gostaria de me inclinar contra o vento. E dizer a mim mesma que sou livre. Mas seu sussurro mais suave é mais alto. Do que as estradas que me chamam. Feche seus olhos estarei aqui de manhã. Feche seus olhos estarei aqui por um tempo. Todas as montanhas e os rios. E os vales não podem ser comparados.

Com seus olhos azuis dançantes iluminados. E cabelo amarelo brilhante. Eu nunca poderia pegar a estrada aberta. E deixar você deitada aí. Feche seus olhos estarei aqui de manhã. Feche seus olhos estarei aqui por um tempo. Deite sua cabeça para trás com calma, amor. Feche seus olhos chorosos.

Eu estarei deitada aqui ao seu lado. Quando o sol se levantar. Eu vou ficar enquanto o cuco gemer. E o solitário bluejay chorar. Feche seus olhos estarei aqui de manhã. Feche seus olhos. Eu estarei aqui por um tempo…"

Nos comentários, em pouco tempo, seguidores de Letícia enviaram uma série de mensagens carinhosas.

"Como é linda esta guerreira, ela é um exemplo de vontade de viver", disse uma fã da família. "Essa princesa é forte e está aí para comprovar que nada para Deus é impossível", falou outra.

Maria Guilhermina segue internada após novos procedimentos. A bebê foi diagnosticada no nascimento com uma doença congênita rara no coração chamada Anomalia de Ebstein.