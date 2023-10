Lembra dela? Ex-apresentadora do Bom Dia & Cia anuncia o nascimento da filha

Ex-apresentadora do Bom Dia & Cia, Jéssica Esteves comemora o nascimento da primeira filha, Elisa

A ex-apresentadora do programa Bom Dia & CiaJéssica Esteves já é mamãe! Com 32 anos, ela acaba de dar à luz uma menina, que recebeu o nome de Elisa. O nascimento da menina foi anunciado pela mamãe coruja por meio das redes sociais nesta semana ao mostrar as primeiras fotos com a herdeira após o parto.

"Nasceu em 04/10/2023 às 11:05 ao som de “A benção”. Nossa menina, nossa flecha, nossa herança do Senhor. Obrigada Pai, é maravilhoso viver a sua boa, perfeita e agradável vontade!", disse ela na legenda, e completou: "Meu bem mais precioso… minha família! Só Deus sabe o quanto eu desejei e orei por essa cerejinha do bolo em nossa família! A pergunta que não quer calar é; alguém mais achou a minha cara? Hehehehe".

Vale lembrar que Jéssica Esteves é casada com Daniel Rodrigues, formada em Jornalismo e está longe do meio artístico há vários anos. Ela fez sucesso na infância ao ser uma das apresentadoras do programa Bom Dia & Cia, do SBT, ao lado de Kauê Santin até 2005. Além disso, ela também fez participações no Pequenos Brilhantes, na série Sandy e Junior, e no Teleton.

Atriz de Harry Potter anuncia o nascimento do primeiro filho

A atriz Bonnie Wright, que ficou conhecida por ter interpretado a personagem Gina nos filmes de Harry Potter, já é mamãe pela primeira vez. No dia 27 de setembro, ela apresentou o seu filho recém-nascido para os fãs ao mostrar uma foto do bebê dormindo.

A artista contou que o bebê recebeu o nome de Elio Ocean Wright Lococo e é fruto do seu casamento com Andrew Lococo. O menino veio ao mundo por meio do parto normal em casa e ela revelou como foi a experiência.

"Diga olá para Elio Ocean Wright Lococo, nascido em casa na terça-feira, 19 de setembro. Estamos todos saudáveis e felizes. Andrew e eu estamos tão apaixonados pelo nosso sol! Muito grata pela nossa equipe de parto que segurou nossas mãos durante todo o processo e tornou a jornada tão alegre e em expansão. O nascimento é a experiência mais selvagem! Por último, obrigado a Andrew, minha rocha durante todo o nascimento, literalmente, enquanto eu apertava você com tanta força e você nunca vacilou. Elio tem o papai mais terno e amoroso. Ok, legenda extra longa, emocional e hormonal acabou!", disse ela.

Os dois se casaram em março de 2022. Eles estão juntos desde 2020.