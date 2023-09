Atriz de Harry Potter, Bonnie Wright apresenta o filho recém-nascido

Bonnie Wright, a Gina de Harry Potter, exibe foto do filho recém-nascido e diz que ele nasceu em casa: ‘Selvagem'

A atriz Bonnie Wright, que ficou conhecida por ter interpretado a personagem Gina nos filmes de Harry Potter, já é mamãe pela primeira vez. Nesta quarta-feira, 27, ela apresentou o seu filho recém-nascido para os fãs ao mostrar uma foto do bebê dormindo.

A artista contou que o bebê recebeu o nome de Elio Ocean Wright Lococo e é fruto do seu casamento com Andrew Lococo. O menino veio ao mundo por meio do parto normal em casa e ela revelou como foi a experiência.

"Diga olá para Elio Ocean Wright Lococo, nascido em casa na terça-feira, 19 de setembro. Estamos todos saudáveis e felizes. Andrew e eu estamos tão apaixonados pelo nosso sol! Muito grata pela nossa equipe de parto que segurou nossas mãos durante todo o processo e tornou a jornada tão alegre e em expansão. O nascimento é a experiência mais selvagem! Por último, obrigado a Andrew, minha rocha durante todo o nascimento, literalmente, enquanto eu apertava você com tanta força e você nunca vacilou. Elio tem o papai mais terno e amoroso. Ok, legenda extra longa, emocional e hormonal acabou!", disse ela.

Os dois se casaram em março de 2022. Eles estão juntos desde 2020.

View this post on Instagram A post shared by BONNIE WRIGHT (@thisisbwright)

Daniel Radcliffe já é papai

Protagonista dos filmes de Harry Potter, o ator Daniel Radcliffe já é pai. O primeiro filho dele com a namorada de longa data, Erin Darke, já nasceu há pouco tempo. No entanto, o casal ainda não revelou se a criança é um menino ou uma menina, e também não revelou a data do nascimento.

O nascimento foi descoberto pela imprensa internacional quando Daniel e Erin foram flagrados passeando com um carrinho de bebê pelas ruas de Nova York, nos Estados Unidos, na última segunda-feira, 24.

Vale lembrar que a gravidez de Erin foi anunciada em março deste ano. “Daniel e Erin não poderiam estar mais felizes com a espera pelo primeiro filho. Eles estão muito animados, e não podem esperar para se tornarem uma família de três pessoas. Eles contaram para a família e os amigos recentemente. É um momento incrível”, disse uma fonte do site da revista People.