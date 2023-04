Atriz de Harry Potter, Bonnie Wright anuncia que está grávida

Intérprete da Gina na saga Harry Potter nos cinemas, Bonnie Wright exibe sua barriga de grávida ao revelar que espera seu primeiro filho

A atriz Bonnie Wright, que ficou conhecido por interpretar a Gina nos filmes da saga Harry Potter, vai ser mamãe! Nesta sexta-feira, 28, ela exibiu sua barriga de grávida em fotos ao lado do marido, Andrew Lococo. Os dois anunciaram que vão ter o primeiro filho juntos.

“Vamos ter um bebê! Estou tão animada por compartilhar essa linda terra com eles. Que jornada selvagem que é a gravidez, transformando para abrir espaço para uma nova vida”, disse ela.

E completou: “Andrew e eu mal podemos esperar para conhecer nosso bebê no final deste ano e nos tornamos pais. Parece que está vindo para dizer olá na pequena esfera de arco-íris na minha barriga”.

Os dois se casaram em março de 2022. Eles estão juntos desde 2020.

Daniel Radcliffe já é papai

Protagonista dos filmes de Harry Potter, o ator Daniel Radcliffe já é pai. O primeiro filho dele com a namorada de longa data, Erin Darke, já nasceu há pouco tempo. No entanto, o casal ainda não revelou se a criança é um menino ou uma menina, e também não revelou a data do nascimento.

O nascimento foi descoberto pela imprensa internacional quando Daniel e Erin foram flagrados passeando com um carrinho de bebê pelas ruas de Nova York, nos Estados Unidos, na última segunda-feira, 24.

Vale lembrar que a gravidez de Erin foi anunciada em março deste ano. “Daniel e Erin não poderiam estar mais felizes com a espera pelo primeiro filho. Eles estão muito animados, e não podem esperar para se tornarem uma família de três pessoas. Eles contaram para a família e os amigos recentemente. É um momento incrível”, disse uma fonte do site da revista People.