Nasce primeiro filho de Daniel Radcliffe, o ator de Harry Potter

Conhecido por ter atuado na saga Harry Potter, Daniel Radcliffe já é papai pela primeira vez

O ator Daniel Radcliffe, que é conhecido por ter interpretado o personagem principal na saga Harry Potter nos cinemas, já é papai! O primeiro filho dele com a namorada de longa data, Erin Darke, já nasceu. No entanto, o casal ainda não revelou se a criança é um menino ou uma menina, e também não revelou a data do nascimento.

O nascimento foi descoberto pela imprensa internacional quando Daniel e Erin foram flagrados passeando com um carrinho de bebê pelas ruas de Nova York, nos Estados Unidos, na última segunda-feira, 24.

Vale lembrar que a gravidez de Erin foi anunciada em março deste ano. “Daniel e Erin não poderiam estar mais felizes com a espera pelo primeiro filho. Eles estão muito animados, e não podem esperar para se tornarem uma família de três pessoas. Eles contaram para a família e os amigos recentemente. É um momento incrível”, disse uma fonte do site da revista People.

Há pouco tempo, Radcliffe contou que não gostaria de criar seus filhos com aparições em público e muita fama. “Eu quero que meus filhos, se e quando eles existirem, estivessem perto dos sets de filmagens. Um sonho seria se eles entrassem em um set e pensassem: 'Eu adoraria fazer parte do departamento de arte, parte da equipe'. Acho que os sets de filmagens são lugares maravilhosos e, na maioria das vezes, pode ser maravilhoso para crianças. Mas o lado da fama deve ser evitado a todo custo”, contou.

Os dois estão juntos há cerca de 10 anos, desde que se conheceram nas gravações do filme Kill Your Darlings. Eles também já atuaram juntos no filme Don't Think Twice e na série Miracle Workers. Recentemente, ele elogiou a vida que leva com a amada. “Tenho uma vida muito boa. Estou com minha namorada há uma década, praticamente. Nós gostamos de trabalhar juntos, mas não é algo que queremos fazer o tempo todo. Espero que a gente possa fazer mais isso no futuro e também escrevemos. Talvez possamos escrever algojuntos em algum momento, seria legal”, afirmou ele.