Juliana Paes paparica barriga de grávida de Claudia Raia

As atrizes Juliana Paes e Claudia Raia se encontraram na gravação do programa Decora: Vida de Novela, no GNT

CARAS Digital Publicado em 05/10/2022, às 13h50

Juliana Paes (43) gravou a sua participação no programa Decora: Vida de Novela, comandado por Claudia Raia (55). Nos bastidores, a atriz posou ao lado da mamãe de ano e a aproveitou para paparicar.

Na primeira imagem, as artistas posam lado a lado, enquanto Juliana deixa a mão na barriguinha. Já na segunda foto, ela dá um beijinho no herdeiro de Claudia e Jarbas Homem de Mello.

Recentemente, Claudia Raia contou novos detalhes de sua terceira gestação durante entrevista no programa Fantástico, da Globo. Em conversa com Renata Ceribelli, ela contou que engravidou após fazer um exame e descobrir que estava ovulando. Antes disso, ela tentou fazer uma fertilização in vitro com os óvulos que congelou anos antes, mas não teve o resultado positivo. Tanto que ela se surpreendeu ao fazer o exame e descobrir que já estava com 10 semanas de gestação.

Na conversa, Raia contou que imaginava ter filhos com o atual marido, o ator Jarbas Homem de Mello. “Estou com o Jarbas há quase 12 anos e há muito tempo a gente fala disso, era uma vontade. Ele nunca foi pai”, disse ela, que rebateu os comentários de que não poderia engravidar e disse que uma guru disse que ela teria 3 filhos. “Sempre há duvida, porque a vida inteira falaram que depois dos 40 a mulher está velha, a gente tem isso embutido. É raro, mas existe. Foi a minha guru que falou que eu teria 3 filhos, um no terceiro casamento. Então congelei os óvulos”, relembrou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por gshow (@gshow)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!