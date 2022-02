Julia Faria publica fotos encantadoras de Cora na praia: ''Meninas ao mar''

A influenciadora Julia Faria postos novas fotos da filha, Cora, na praia

CARAS Digital Publicado em 03/02/2022, às 15h08

Julia Faria (36) usou as redes sociais para publicar novas fotos com a filha, Cora (3 meses).

Nas imagens compartilhada no feed do Instagram nesta quarta-feira, 2, a influenciadora digital e a herdeira aparecem na praia.

"Meninas ao mar", se derreteu Julia, noiva do chef Guto Cavanha, na legenda da publicação.

Os fãs ficaram encantados com os registros. "Que lindeza", disse uma seguidora. "Cora é uma gracinha", afirmou outra. "Não dou conta, não. É muita fofura", falou uma fã.

Essa não é a primeira vez que Julia Faria posta fotos de Cora no mar. Recentemente, a influenciadora dividiu com os fãs o primeiro final de semana da herdeira na praia. Nas imagens, o casal e a menina aparecem ao lado do cachorro da família, Baru.

Confira: