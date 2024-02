Já sabia? Virginia revela que sentiu diferenças na primeira gestação de menino

Após descobrir que está a espera de seu primeiro filho menino, Virginia Fonseca revela que notou várias diferenças das gestações de suas herdeiras

Na última terça-feira, 20, Virginia Fonseca descobriu que está à espera de um menino com Zé Felipe. Após o chá revelação, a influenciadora digital usou as redes sociais para contar que sentiu várias diferenças desde que soube da terceira gravidez. Ela percebeu que seu corpo está mudando de uma forma diferente de quando estava grávida das meninas.

Através do stories de seu perfil oficial no Instagram, Virginia se emocionou ao relembrar a descoberto do sexo do novo herdeiro, mas contou que já tinha notado algumas diferenças: "Agora vai ser algo novo. Desde agora a gestação já está sendo tudo diferente para mim. E desde que eu descobri parecia que era a primeira”, disse a influenciadora.

“Sei lá, a gestação está diferente. Meu corpo está mudando diferente do que das outras duas. Então está sendo diferente para mim. Até porque é o meu primeiro menino”, a nova apresentadora do SBT celebrou a chegada do primeiro menino da família. Apesar de ter reparado em algumas mudanças, Virginia garantiu que não sabia qual era o sexo da criança.

A influenciadora revelou que estava na expectativa de receber mais uma menina: “Estou muito feliz também que agora sou mãe de menino. Minha ficha parece que ainda não caiu. Porque eu jurava que era outra Maria. Até o 'um' da contagem regressiva eu jurava que ia estourar a rosa. Eu tremia, eu chorava, foi muito bom", ela comemorou.

Vale mencionar que o pequeno já tem um nome definido! Pais de duas meninas, Maria Alice, de dois anos, e Maria Flor, que tem apenas um aninho, decidiram homenagear o avô do herdeiro. É que o bebê vai se chamar José Leonardo, uma forma de celebrar o nome do pai, que se chama José Felipe Rocha Costa, e do avô paterno, o cantor sertanejo Leonardo.

Inclusive, a festa da revelação foi feita na fazenda do famoso. Virginia Fonseca e Zé Felipe reuniram amigos, familiares e celebridades para descobrirem o sexo de seu terceiro filho em uma das propriedades luxuosas da familia. Além disso, eles até celebraram uma cerimônia religiosa durante o evento na fazenda; veja as fotos e vídeos:

O cantor Leonardo e a esposa, Poliana Rocha, estão radiantes desde que descobriram que serão avós de um menino! Na última terça-feira, 20, Virginia Fonseca e Zé Felipe realizaram um chá revelação e confirmaram que estão à espera do herdeiro homem. Após a celebração em família, Poliana usou as redes sociais para celebrar a descoberta e revelar a reação do marido com o netinho menino.