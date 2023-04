Isabella Scherer fala sobre polêmica de Virginia e Evaristo Costa: ‘Chatos’

Atriz e chef de cozinha Isabella Scherer fala sobre criação de filhos após polêmica de Virginia com Evaristo Costa

Nesta quinta-feira, 5, a internet foi completamente tomada pela polêmica envolvendo a influenciadora e empresária Virginia Fonseca (23) e o jornalista Evaristo Costa (46), após o ex-apresentador da Globo alfinetar a loira por conta de seu modo de criação de seus filhos, depois que um vídeo viralizou mostrando uma das filhas de Virginia com Zé Felipe (24) pedindo colo de sua babá em um momento de tensão, ao invés da própria mãe.

Então, a atriz e chef de cozinha Isabella Scherer (27) decidiu dar sua própria opinião sobre o assunto. Em suas redes sociais, a filha do nadador Fernando Xuxa Scherer deu uma baita de uma alfinetada nos internautas, defendendo Virginia.

“Sério, cês adoram julgar a maternidade dos outros. Se a mulher larga o trabalho para se dedicar 100% aos filhos: abriu mão da carreira, antiquada. Se trabalha e precisa de babá para ajudar: tá terceirizando educação. Cês são chatos para car*lho”, escreveu a atriz, em seu perfil oficial no Twitter.

Mesmo que Evaristo já tenha pedido desculpas por ter feito um comentário infeliz sobre Virginia e seu modo de criação de suas filhas, alguns internautas ainda estão bastante divididos nas opiniões. “É que acham que mulher tem que trabalhar, estudar, amamentar, fazer comida, limpar, para poder ser taxada de guerreira. Se não fizer tudo isso junto, falhou em tudo, inclusive na função que você escolheu assumir, seja a que trabalha ou a que cuida”, apontou uma usuária da rede social de mensagens curtas.

“Galera, ter babá não é o problema… mas ter babá 24x7 acho zoado sim! Cara, que vínculo de cuidado que cria com a criança? Pelo amor!”, pontuou uma outra. “Esperava mais de você, sinceramente”, criticou uma outra, falando sobre Isa e sua opinião.

Evaristo Costa comenta vídeo de filha de Virginia Fonseca: ''Mãe é quem cria''

Evaristo Costa surpreendeu ao deixar um comentário em uma publicação com um vídeo da influenciadora Virginia Fonseca e sua filha mais velha, Maria Alice, tomando vacina. No registro, a primogênita do cantor Zé Felipe com a influencer digital apareceu com medo de levar o imunizante e procurou apoio no momento com a babá. Não querendo sair do colo de sua cuidadora, a garota preferiu ficar com a funcionária à mãe.

"Maria Alice vai tomar vacina e prefere o colo da babá do que da mãe (Virginia)", escreveram no tweet. Surpreendendo os internautas, o jornalista se pronunciou deixando um comentário polêmico. "Já ouviram falar: "mãe é quem cria?"", falou o ex-global. Essa não é a primeira vez que as babás de Virginia Fonseca viram assunto. Recentemente, ao levá-las para a viagem de férias da família para os EUA, a influenciadora digital recebeu críticas.