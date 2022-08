Isabella Scherer conta que o filho, Bento, estava na semi intensiva: ''Ficou em observação''

Mamãe de primeira viagem, Isabella Scherer contou que Bento passou 24h na semi intensiva e recebeu alta

CARAS Digital Publicado em 31/08/2022, às 12h01

Nesta quarta-feira, 31, Isabella Scherer (26) comemorou a saída do filho, Bento, da observação da semi intensiva, por conta de um quadro de baixa glicemia. Pelos Stories do Instagram, a atriz falou sobre o estado de saúde do herdeiro.

"Gente, temos uma novidade: Bentinho voltou pro quarto. Não foi nada demais, mas a glicemia dele estava baixando muito. A gente deu de mamar no quarto, mas a glicemia dele baixava muito mais que a dela. Tentamos dar um pouco de fórmula e glicose aqui no quarto, não deu certo, e ele ficou em observação na semi intensiva", explicou ela.

Em seguida, a vencedora do MasterChef comentou sobre como foi a rotina nessas 24h. "Eu ia lá, amamentava e depois complementava com fórmula. Ele fez exame para ver como estava, com menos intervalos de tempo. Ficou tudo bem. Ele ficou 24 horas lá e já voltou. Parece que é bem normal gêmeos terem esse probleminha", afirmou.

Isabella deu à luz aos gêmeos Bento e Mel na última segunda-feira, 29, em São Paulo. Os bebês vieram ao mundo por meio do parto cesárea por volta das 13h30. Eles são frutos do relacionamento dela com o ator e modelo Rodrigo Calazans.

FERNANDO SCHERER, O XUXA, SE DERRETE PELO NASCIMENTO DOS NETOS

O ex-nadador Fernando Scherer (47), mais conhecido como Xuxa, usou as redes sociais, mais uma vez, para mostrar sua felicidade com a chegada os primeiros netinhos! "Ser pai é uma benção, mas ser avô me pegou de surpresa. Nunca imaginei que poderia sentir esse amor assim. Um amor como deve ser o amor. Amor é livre, e deixa o outro ser livre. Hoje é assim que me sinto ao lado deles, sem obrigações que os pais têm, mas com toda atenção, amor e presença em cada momento", disse.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!