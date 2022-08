Fernando Scherer, o Xuxa, se derrete pelos netos recém-nascidos: ''Me pegou de surpresa''

Ex-nadador Fernando Scherer, conhecido como Xuxa, celebra nascimento de Mel e Bento, herdeiros de Isabella Scherer e Rodrigo Calazans

O ex-nadador Fernando Scherer (47), mais conhecido como Xuxa, usou as redes sociais, mais uma vez, para mostrar sua felicidade com a chegada os primeiros netinhos!

Os pequenos Mel e Bento, herdeiros de sua filha, a campeã da oitava temporada do MasterChef BrasilIsabella Scherer (26) com Rodrigo Calazans, nasceram na segunda-feira, 29, em uma maternidade em São Paulo.

Em sua conta no Instagram, Xuxa postou clique do momento do parto e falou sobre a emoção de ser avô, parabenizando a filha e o genro.

"Ser pai é uma benção, mas ser avô me pegou de surpresa. Nunca imaginei que poderia sentir esse amor assim. Um amor como deve ser o amor. Amor é livre, e deixa o outro ser livre. Hoje é assim que me sinto ao lado deles, sem obrigações que os pais têm, mas com toda atenção, amor e presença em cada momento", começou escrevendo.

"Quero agradecer ao Calazan por ser esse ser humano incrível e que está ao lado da minha joia, Isa, para criarem esses dois seres humaninhos lindos e de luz. Prosperidade e abundância são poder reunir a família no final de semana e a minha só cresce", celebrou Scherer.

Fernando Scherer comemora nascimento dos netinhos, Mel e Bento:

Isabella Scherer mostra reação do namorado com o primeiro banho dos filhos

Papais de primeira viagem, Isabella Scherer e Rodrigo Calazans estão verdadeiros corujas. Na tarde de terça-feira, 30, a influenciadora compartilhou um vídeo do primeiro banho dos filhos, Mel e Bento. Ela registrou a reação do namorado com o momento especial e encantou ao mostrar a alegria do modelo. "Primeiro banho", escreveu a loira.

Na web, Isabella exibiu a primeira foto com os filhos gêmeos. Ela compartilhou as fotos do parto dos bebês e contou sobre a alegria no momento especial.

