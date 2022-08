Isabella Scherer mostra a primeira foto com os filhos gêmeos

Isabella Scherer abre álbum de fotos de como foi o nascimento dos filhos gêmeos: 'Estamos apaixonados e hipnotizados'

CARAS Digital Publicado em 30/08/2022, às 11h25

A atriz e vencedora do MasterChef Brasil Isabella Scherer exibiu a primeira foto com os filhos gêmeos, Mel e Bento, frutos do relacionamento com Rodrigo Calazans. Nesta terça-feira, 30, ela compartilhou as fotos do parto dos bebês e contou sobre a alegria deste momento especial.

Em uma das fotos, Isabella apareceu amamentando os gêmeos ainda na sala de parto. Em outros momentos, ela surgiu recebendo o carinho do namorado e também mostrou os pés dos bebês. As imagens foram feitas pela fotógrafa Hanna Rocha, que é especializada em gestantes e parto.

"Ainda processando e me recuperando de tudo que vivemos ontem. Que dia especial, estamos apaixonados e hipnotizados pela Mel e pelo Bento. Obrigada ao @drwagnerhernandez e toda a equipe pelo o cuidado e apoio durante todos esses meses, foi o parto mais tranquilo do mundo! Obrigada a @pro_matre por tudo que fez pela gente desde lá de trás, que equipe acolhedora. E a @hannarocha que além das fotos lindas que tirou, foi praticamente uma mãe pra mim durante o parto. E o principal, obrigada @calaza por ser o companheiro mais incrível do mundo, estou ainda mais apaixonada vendo você com nossos filhos. Ansiosa pra contar pra vocês como tudo aconteceu…", disse ela.

Os gêmeos nasceram na última segunda-feira, 29, em uma maternidade de São Paulo por meio do parto cesárea.

Veja as fotos de Isabella Scherer no nascimento dos filhos gêmeos: