Isabella Cecchi revela ferimentos causados pela amamentação: "Carne viva"

Não são só flores: Isabella Cecchi revela que sofreu ferimentos na amamentação da filha

Isabella Cecchi (28) revelou que está passando um perrengue para amamentar a primeira filha, nascida em 03 de janeiro. Nas redes sociais, a famosa abriu o jogo sobre as dificuldades.

"A amamentação é uma caixinha de surpresas. Cada mulher tem uma forma diferente de enfrentar", e dá detalhes: "Eu tive fissura mamilar. Ficaram em carne viva, sangrando, foi bem complicado. O que importa é a gente insistir. Existe a questão da pega correta. Como está todo mundo aprendendo, a mãe, o bebê, a posição melhor... É normal que aconteça a pega errada. Por mais que você tenha entendido como funciona".

A ex-BBB fez duas sessões de laser para ajudar na cicatrização. "Quando você passa desse momento, a amamentação é incrível. É lindo, um momento que você olha a filha pertinho de você. Bêbada de amor", brincou.

Ela também afirmou que não está dormindo como gostaria. "A privação é o que mais pega nessa fase inicial. Só vivendo para saber como ficamos cansados. É uma rotina muito nova. Tudo novo para todo mundo", explicou.

Isabella Cecchi mostra detalhes do parto da filha: "O dia mais feliz das nossas vidas"

Isabella Cecchi também usou as redes sociais para dividir um momento muito especial com seus seguidores. Em algumas imagens, a influenciadora digital aparece recebendo o apoio do marido antes da chegada da bebê. Em outro trecho é mostrado o nascimento da pequena e também alguns cliques dela recebendo carinho dos papais. A ex-sister ainda mostrou a decoração do quarto.

Ao compartilhar o vídeo no feed do Instagram, Isabella se derreteu. "O dia mais feliz das nossas vidas… Pensamos em tanta coisa pra escrever pra apresentá-la a vocês, mas a verdade mesmo é que nos faltam palavras, mas sobra amor e gratidão!", começou.