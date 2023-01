Gravidíssima, Petra Mattar encanta seguidores ao mostrar barrigão

Completando 25 semanas, a influenciadora Petra Mattar surge com barrigão em frente ao espelho

Nesta quarta-feira, 11, a influenciadora Petra Mattar (28) decidiu encantar seus seguidores! Em suas redes sociais, a filha do ator e cantor Maurício Mattar (58) apareceu mostrando seu barrigão de seu primeiro filho, completando 25 semanas de gestação.

“Mas se quiser me olhar como um quadro sem explicação…”, escreveu a influenciadora na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Nas fotos, ela surge em frente ao espelho, com uma camiseta amarela dobrada para que o barrigão ficasse bem exposto.

Os comentários foram inundados de elogios para a influenciadora. “Barrigão lindo”, exclamou uma. “Aff… muito linda grávida!”, exaltou uma outra. “Que mãezinha mais linda”, elogiou uma terceira internauta. Além das milhares de carinhas apaixonadas e corações enviados à influenciadora.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por PETRA 🇧🇷 (@petra)



Mauricio Mattar celebra a gravidez da filha

Recentemente, Mauricio Mattar celebrou que será avô mais uma vez! Nas redes sociais, ele mostrou uma foto da filha exibindo a barriga de grávida em uma foto de biquíni na praia. Na legenda, ele brincou sobre qual deve ser o sexo da criança. "Vou ter uma neta ou um neto?? Vou dar dicas: tem nome Hawaiano, será do signo de Áries (igual o vovô aqui), será paulista, vai ser muito inteligente… e aí, já descobriu!!? Minha filha @petra me dará um neto ou neta?", disse ele na legenda.