Mauricio Mattar exibe foto da filha grávida na praia: 'Neto ou neta'

Família de Mauricio Mattar vai aumentar! Ele celebrou a gravidez de sua filha, Petra Mattar, ao mostrar uma nova foto dela

CARAS Digital Publicado em 31/10/2022, às 10h04

O ator Mauricio Mattar vai ser avô novamente! Petra Mattar, filha dele com Fabiana Sá, está grávida pela primeira vez e o artista celebrou a novidade com um post especial nas redes sociais.

Mauricio Mattar mostrou uma foto da filha exibindo a barriga de grávida em uma foto de biquíni na praia. Na legenda, ele brincou sobre qual deve ser o sexo da criança.

"Vou ter uma neta ou um neto?? Vou dar dicas: tem nome Hawaiano, será do signo de Áries (igual o vovô aqui), será paulista, vai ser muito inteligente… e aí, já descobriu!!? Minha filha @petra me dará um neto ou neta?", disse ele na legenda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mauricio Mattar (@mauriciomattar)

Petra Mattar anuncia gravidez

Nas redes sociais, Petra Mattar anunciou que está grávida pela primeira vez. Ela mostrou fotos de sua barriga e celebrou a novidade em sua vida ao se declarar para o bebê. "O melhor acontecimento da minha existência é você! Você, que de algum lugar, sempre me olhou e sabia que estaríamos juntos, predestinados. Você vem do fundo do meu coração, do mais profundo canto em meu interior. Você é tudo de mais lindo que existe em mim e o melhor que posso ser", disse ela.

Logo depois, ela contou que decidiu revelar a gestação publicamente por causa do tamanho de sua barriga de grávida. "Eu ia esperar pra contar essa novidade em alguns meses, mas a barriga já não tá dando pra esconder e mamãe é ansiosa, quer poder ser livre pra te postar quantas vezes quiser!", afirmou.

Por fim, ela agradeceu pela oportunidade de ser mãe. "Obrigada meu Deus, por me permitir ser Mãe nessa vida, porque foi isso que eu nasci pra ser! E que Ele me permita ser uma Mãe tão incrível quanto a minha, @fabianasah. Vem amor da minha vida! O mundo te espera ansioso, você já é um serzinho muito amado!", finalizou.