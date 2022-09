Grávida, Virginia completa 33 semanas e mostra Zé Felipe conversando com a filha na barriga

Influenciadora digital Virginia Fonseca celebra 33 semanas de gravidez e encanta a web ao postar vídeo de Zé Felipe em conversa com a filha

A influenciadora digital Virginia Fonseca (23) está à espera da segunda filha com o filho de Leonardo (59), Zé Felipe (24), e tem compartilhado a evolução da gestação nas redes sociais!

Na noite de terça-feira, 13, a mamãe celebrou a chegada da 33ª semana da segunda gravidez ao publicar vídeo ao lado do marido. No registro em seu feed no Instagram, Zé aparece fazendo carinho e dando beijos na barriga da amada e conversando com a pequena Maria Flor.

"Flor... Florzinha, caçulinha! Seu pai que tá falando com você, Flor! Mexe pro seu papai aí!", disse o cantor.

"Florzinha conversando horrores com o papai dela!!! 33 semanas e cada dia que passa fico mais ansiosa e empolgada pra te conhecer Flururu @mariasbaby, que Deus abençoe e que você venha com muitaaa saúde", escreveu Virginia na legenda da publicação.

Nos comentários, os seguidores se derreteram pelo momento fofo. "Perco tudo com esse diálogo de milhões", "Que amor", "Melhor sensação da vida é sentir um bebêzinho mexendo na nossa barriga", "Ansiosa pra chegada da nossa princesa", "Que família maravilhosa que Deus abençoe sempre vocês", destacaram os fãs.

Confira Zé Felipe conversando com Maria Flor na barriga de Virginia:

Virginia Fonseca rebate pediatra que falou de Maria Alice

No domingo, 11, Virginia Fonseca rebateu uma pediatra que comentou sobre a filha da influenciadora, Maria Alice, nas redes sociais. “Coisas que a pediatria me proporciona: eu fico vigiando a Maria Alice, filha da Virginia e do Zé Felipe pra ver quando ela vai desenvolver a fala (que tá atrasada inclusive)”, postou a médica em seu Twitter. “Ela já devia estar falando pelo menos mais três palavras além dos nomes da família, mas falando BEM”, disse ainda.

Em seu Instagram, Virginia respondeu às mensagens escritas pela pediatra: “Profissionais, não sejam esse tipo de profissional. Ela não deveria NADA, ela vai no tempo dela e tá tudo bem. Chata”, declarou ela. Em uma outra postagem, Virginia escreveu: “Quando se trata de coisas de maternidade, infelizmente eu não consigo me segurar ainda”.

