Virginia Fonseca responde pediatra que falou de sua filha Maria Alice nas redes sociais

A influenciadora Virginia Fonseca respondeu uma pediatra que postou em suas redes sociais que Maria Alice estaria “atrasada em sua fala”

CARAS Digital Publicado em 11/09/2022, às 20h06

Neste domingo, 11, Virginia Fonseca rebateu uma pediatra que comentou sobre a filha da influenciadora Maria Alice (1) nas redes sociais.

“Coisas que a pediatria me proporciona: eu fico vigiando a Maria Alice, filha da Virginia e do Zé Felipe pra ver quando ela vai desenvolver a fala (que tá atrasada inclusive)”, postou a médica em seu Twitter.

A pediatra ainda escreveu nas redes sociais: “Ela já devia estar falando pelo menos mais três palavras além dos nomes da família, mas falando BEM”.

Em seu Instagram, Virginia respondeu às mensagens escritas pela pediatra: “Profissionais, não sejam esse tipo de profissional”.

“Ela não deveria NADA, ela vai no tempo dela e tá tudo bem. Chata”, declarou a influenciadora ao publicar em seus stories a postagem da médica.

Em uma outra postagem, desta vez com uma foto da filha, Virginia escreveu: “Quando se trata de coisas de maternidade, infelizmente eu não consigo me segurar ainda”.

“Cada criança é uma criança! Maria Alice vai no pediatra todo mês, ela é SUPER inteligente, fofa, linda e faz as coisas no tempo DELA SIM! E outro detalhe: nem tudo é postado”, revelou a esposa de Zé Felipe sobre a filha.

Para encerrar, Virginia ainda comentou: “Postei só para me aliviar mesmo, sabe como é, grávida de 8 meses com os hormônios a flor da pele”.

Virginia e Zé Felipe estão esperando a irmãzinha de Maria Alice, sua segunda filha que se chamará Maria Flor.

Reprodução: Instagram

Família!

No último sábado, 10, Virginia publicou uma foto de sua família toda reunida. A influenciadora, o marido Zé Felipe e Maria Alice apareceram nadando.

“Só porque tô muito apegada a essa foto, que inclusive virou minha foto de perfil aqui. Minha família que amo mais que tudo, sou muito feliz por ter vocês e me sinto 100% completa com vocês do lado”, escreveu Virginia na legenda.