Grávida pela sexta vez, esposa de Juliano Cazarré exibe o barrigão

Esposa do ator Juliano Cazarré, Leticia Cazarré exibe o tamanho de sua barriga durante a espera pelo nascimento do sexto filho

Esposa do ator Juliano Cazarré, Leticia Cazarré encantou ao mostrar como está o tamanho do seu barrigão de grávida. Ela espera o nascimento do seu sexto filho no casamento com o marido.

Nesta semana, ela posou na frente do espelho em seu closet para revelar o quanto sua barriga já cresceu.

Leticia deverá dar à luz no início do mês de março de 2024. O bebê é um menino e vai se chamarEstêvão.

Vale lembrar que Juliano e Leticia já são pais de cinco crianças: Vicente, de 11 anos, Inácio, de 10, Gaspar, de 3, Maria Madalena, de 2, e Maria Guilhermina, de 1.

Esposa de Juliano Cazarré sai em defesa do marido após diagnóstico de burnout

Esposa do ator Juliano Cazarré, Leticia Cazarré saiu em defesa do seu marido ao ver rumores circulando na internet após ela revelar que foi diagnosticada com síndrome de burnout durante a gravidez do sexto filho. Ela revelou o motivo para ter sentido o cansaço extremo e contou que a culpa não foi do marido, já que ele é muito parceiro na rotina familiar.

"A culpa não é do Cazarré. Nunca conheci um homem que cuidasse tanto dos filhos e da esposa como esse daqui. Se eu tive burnout, não foi por causa dele, muito pelo contrário, com certeza ele aliviou demais meu peso e meus sintomas, mas é isso, pode acontecer com todo mundo e principalmente com quem está na situação que a gente está, que é ter um filho ou um parente com a saúde muito frágil durante muito tempo", afirmou ela em um trecho do desabafo. Confira!