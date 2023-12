Grávida, Fernanda Paes Leme derrete seguidores ao mostrar momento fofo

Fernanda Paes Leme encanta ao mostrar noivo e cachorro de estimação fazendo carinho na barriga ao mesmo tempo em suas redes sociais

Neste domingo, 10, Fernanda Paes Leme acordou recebendo muito amor. A atriz e apresentadora compartilhou um vídeo em que o noivo, Victor Sampaio, e o cachorrinho de estimação do casal aparecem fazendo carinho em sua barriga de grávida.

"O vídeo mais fofo que você vai ver hoje", escreveu a atriz e apresentadora na legenda. Fernanda Paes Leme está esperando a primeira filha, que se chama Pilar. Nos comentários, amigos e seguidores enviaram elogios e mensagens carinhosas.

"Pode falar a verdade você passou creme sabor chocolate na barriga!! Não é possível gente! Que dog mais fofo", disse uma fã. "Socorro", escreveu Alice Wegmann, que completou com um emoji de coração. "Pilarzinha muito amada", falou ainda um terceiro.

Fernanda Paes Leme exibe barriguinha em look estiloso

Em novos cliques publicados em suas redes sociais, a comandante do Quem Pode, Pod mostrou as mudanças para seus seguidores.

Em participação do podcast PodPah, a famosa apostou em um look super estilo e exibiu a sua barriguinha dos estágios iniciais da gravidez. Fernanda escolheu uma blusa de manga longa e calças brancas para a ocasião e encantou seus seguidores.

Fernanda Paes Leme revela como descobriu a gravidez

Fernanda Paes Leme contou a história de como descobriu que está grávida. Em um vídeo nas redes sociais, a artista relembrou o aborto que sofreu em 2021, o tratamento para melhorar sua fertilidade e a surpresa com um teste positivo quando menos esperava.

"No fim de 2021, eu tive uma gravidez interrompida. Nem estava tentando... Tirei o DIU porque estava me dando um fluxo muito intenso, e no mês seguinte estava grávida. Foi rápido e durou pouco. Eu perdi o chão. Eu estava com 38 anos na época e decidi que o primeiro passo era congelar os óvulos. Garantir esses óvulos mais jovens e mais saudáveis. Fiz três vezes o congelamento [de óvulos] durante o ano de 2022 e sorte que no meio disso tudo surgiu o Quem Pode, Pod, pra me alegrar, me distrair e tomar meu tempo", contou ela.

"Contei pro Victor e a gente comemorou, mas não tanto. Porque não dava pra acreditar que depois de tudo isso essa gravidez ia vingar. Os dias foram passando, mais exames... Até que veio o primeiro ultrassom, o coração. O mundo para, esse é o som da vida", declarou.