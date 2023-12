Grávida, Fernanda Paes Leme exibe barriguinha em look estiloso

À espera de seu primeiro filho, Fernanda Paes Leme arrasa em look estilo e exibe sua barriguinha encantadora de grávida; veja!

Grávida de seu primeiro filho, o corpo da atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme já está começando a dar sinais de sua gestação. Em novos cliques publicados em suas redes sociais, a comandante do Quem Pode, Pod mostrou as mudanças para seus seguidores.

Em participação do podcast PodPah, a famosa apostou em um look super estilo e exibiu a sua barriguinha dos estágios iniciais da gravidez. Fernanda escolheu uma blusa de manga longa e calças brancas para a ocasião e encantou seus seguidores.

No álbum de fotos, ela ainda apareceu com a amiga, a atriz Carolina Dieckmann, e os apresentadores do podcast, Igão e Mítico. "Toda toda pra ir com minha @loracarola no @podpah. Amei muito tá junto @igao @mitico", escreveu ela na legenda da publicação.

Seus seguidores lhe rasgaram elogios nos comentários e lhe desejaram várias coisas boas. "Linda toda vida passarinhaaaaa", disse Carolina. "Ainda mais linda na versão mamis", declarou uma fã. "Ai nossa Fepa tão feliz por você!!!! Eu vibro muito por você", escreveu outro. "Você tá muito chic", disse mais.

Confira a publicação:

Na piscina, Fernanda Paes Leme exibe barrigão de grávida

No último dia 3, a apresentadora Fernanda Paes Leme postou mais clique do seu barrigão nas redes sociais. A mamãe de primeira viagem postou um clique curtindo uma piscina e roubou a cena com seu abdômen redondinho.

Grávida de uma menina, que se chamará Pilar, a artista surgiu cheia de estilo se refrescando no local luxuoso. Usando um biquíni preto, a famosa posou deslumbrante no hotel e nos outros registros apareceu radiante aproveitando sua gravidez.

Nos comentários da publicação, os internautas encheram a colega de podcast de Giovanna Ewbank de elogios. "Tão bom compartilhar nossa gestação com pessoas que amamos... torna as coisas mais leves", falaram. "Mamãe linda", elogiaram outros.