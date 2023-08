Grávida, Fabiana Justus impressiona ao exibir barrigão explodindo: 'Chega de forninho'

Vai nascer? Na reta final da gestação, Fabiana Justus coloca barrigão gigante para jogo e impressiona seguidores

A influenciadora digital e empresária Fabiana Justus impressionou seus seguidores nas redes sociais neste sábado, 12, ao exibir seu barrigão prestes a ‘explodir’ na reta final de sua gestação, à espera de seu terceiro filho. O menino, que se chamará Luigi, é fruto do relacionamento com o empresário Bruno Levi.

A filha do empresário Roberto Justus dispensou grandes produções para o registro e posou ao natural em seu quarto. A famosa surgiu sem maquiagem, com os cabelos presos, vestindo um top branco, uma calça larguinha e com o barrigão gigante à mostra: “Só pra registrar a barriga de 39 semanas”, Fabiana se derreteu na legenda do clique.

A influenciadora abriu o coração sobre a ansiedade para o nascimento do pequeno: “Meu bebê tá amando esse forninho e eu amo tê-lo aqui dentro! Mas confesso que agora a vontade de conhecê-lo está imensa!”, disse a mamãe coruja, que também é mãe das gêmeas Chiara e Sienna, que estão com quatro aninhos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabiana Justus (@fabianajustus)

Nos comentários, os seguidores de Fabiana ficaram impressionados com o tamanho da barriga e fizeram suas apostas para o nascimento do bebê: “Fabi, sua barriga desceu bastante. Vem Luigi”, disse uma admiradora. “Chega de forninho Luigi, vem!”, comentou outra. “Acho que até dia 19 ele vem!!! Luigi, queremos todos te conhecer”, disse mais uma.

Vale lembrar que Fabiana passou por algumas complicações durante a gestação do bebê. A influenciadora contou que foi diagnosticada com uma hérnia umbilical e precisou passar por uma operação, com o pequeno ainda na barriga. Além disso, ela também precisou lidar com uma diabetes gestacional.

