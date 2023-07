Grávida, Bruna Biancardi exibe o barrigão em passeio ao ar livre

Namorada de Neymar Jr, Bruna Biancardi dá 'zoom' em seu barrigão de grávida durante caminhada perto da natureza

A influenciadora Bruna Biancardi, que é a namorada de Neymar Jr, aproveitou a tarde deste domingo, 16, para fazer um passeio ao livre. Esperando o nascimento da primeira filha, que vai se chamar Mavie, ela apareceu com look de ginástica ao fazer uma caminhada em um parque.

A estrela deu 'zoom' no barrigão de grávida para destacar as suas novas curvas ao mostrar sua caminhada. Nas imagens, ela exibiu sua barriga nos stories do Instagram e encontrou seus fãs com a evolução da gravidez.

Recentemente, Biancardi comentou sobre o que está vivendo durante a gestação. “Meu maior sonho sempre foi ser mãe. Desde jovem eu tinha esse desejo. Após decidirmos, fiz alguns exames para ver como estava a minha saúde geral e fertilidade, imaginei que levaria algum tempo devido ao uso de anticoncepcionais por muitos anos, mas graças a Deus a minha saúde estava ótima e logo engravidei”, revelou a modelo durante uma entrevista para a Vogue.

“Cada semana sinto uma nova mudança. Primeiro foram as cólicas, seguida pelos enjoos, o aumento do apetite (eu comia muito nos quatro primeiros meses), indisposição para fazer exercícios físicos… depois foi tudo melhorando, o sono durante o dia passou, comecei a ter mais ânimo para me cuidar e agora sinto a bebê mexer, uma das sensações que eu mais queria ter”, disse Bruna.

Bruna Biancardi atualiza suas fotos durante a gravidez

A influenciadora digital Bruna Biancardiencantou seus seguidores ao mostrar o quanto sua barriguinha de grávida já cresceu! Há poucos dias, a namorada de Neymar Jr posou com um top azul curtinho e calça preta soltinha em novas fotos ao ar livre.

Nas imagens, ela deixou à mostra sua barriga em crescimento durante a espera pelo nascimento da primeira filha, que vai se chamar Mavie. “Uma foto em um mood bem 'mamãe' para vocês”, disse ela na legenda.

Nos comentários, os fãs ficaram encantados com o registro e elogiaram a beleza dela. “Linda, linda, linda”, disse um seguidor. “Está uma princesa”, declarou outro. “Mamãe muito gata”, afirmou mais um. “Você está cada dia mais maravilhosa”, comentou mais um.