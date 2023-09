Grávida, Bruna Biancardi exibe o barrigão em dia na piscina

Namorada de Neymar Jr, Bruna Biancardi surpreende ao mostrar o quanto sua barriga de grávida já cresceu em dia na piscina

A influenciadora digital Bruna Biancardi, que é a namorada de Neymar Jr, aproveitou o final de semana ensolarado para renovar o bronzeado na piscina de sua mansão. A estrela compartilhou fotos em seu feed no Instagram e surpreendeu ao mostrar o quanto sua barriga de grávida já cresceu.

Nas imagens, ela apareceu com biquíni estampado com flores e deixou à mostra suas novas curvas durante a espera pelo nascimento da primeira filha, Mavie. Ela ainda posou ao lado de seus cachorros enquanto brincavam na água da piscina. “Domingo do jeitinho que eu amo”, escreveu ela.

Nos comentários, os fãs elogiaram a futura mamãe. “Quanto amor em uma foto só”, disse um seguidor. “Você está cada dia mais linda e sua barriga também”, escreveu outro. “Perfeita”, declarou mais um.

Na semana passada, Bruna Biancardi se irritou e desabafou nas redes sociais. Ela negou que é sustentada por Neymar, seu namorado e disse que não depende de ninguém para pagar os próprios gastos. "S eu quisesse não fazer nada mesmo, ficar o dia inteiro só acordando, indo fazer massagem, indo fazer o que eu quero, na minha piscina aqui da minha casa, fazendo vários nadas, seria um problema só meu, porque diferente do que vocês pensam, quem paga as minhas contas sou eu", ressaltou a morena.

View this post on Instagram A post shared by BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

Quem é a madrinha da filha de Neymar Jr?

A influenciadora digital Bruna Biancardi e o jogador de futebol Neymar Jr já escolheram quem será a madrinha da primeira filha, Mavie. O anúncio foi feito durante o chá de bebê que aconteceu no último sábado, 22, quando Bruna reuniu suas amigas para uma celebração apenas com a presença de mulheres. A madrinha de Mavie é Hanna Carvalho, amiga de longa data da influencer.

Bruna fez o convite para Hanna ser a madrinha por meio de um presente durante o chá. Ela entregou um body de bebê com a mensagem: 'Aceita ser minha madrinha? Mavie'. Nas redes sociais, Hanna comemorou o convite especial. “Mavie vai ser eternamente amada, cuidada e mimada pela dinda. Amo vocês. Fou uma surpresa emocionante. Tenho certeza que a dinda vai dar muito amor, alegria, carinho e proteção para essa princesa. Obrigada papais, Bruna Biancardi e Neymar Jr, por confiar e permitir fazer parte desse momento da vida dela”, escreveu.

Hanna Carvalho trabalha com marketing e comunicação e tem 31 anos de idade. Ela é mãe de uma menina, Martinha, que é afilhada de Bruna Biancardi.