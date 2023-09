Grávida, Bruna Biancardi exibe o barrigão ao renovar o bronzeado

Bruna Biancardi curte a área externa de mansão em dia de sol e deixa a barriga de grávida à mostra

A influenciadora digital Bruna Biancardi, que é a namorada de Neymar Jr, encantou seus seguidores ao mostrar o quanto sua barriga de grávida já cresceu. Esperando o nascimento da primeira filha, ela apareceu de biquíni vermelho nas redes sociais neste sábado, 9, ao renovar o bronzeado.

A estrela surgiu com o modelito e com o barrigão de fora ao curtir a área externa de sua mansão no final de semana.

Recentemente, ela foi questionada pelos fãs sobre o tamanho de sua boca atualmente e garantiu que não fez procedimentos estéticos. “Até tirei o filtro aqui para mostrar minha boca, que vocês estão achando que é do filtro. A boca realmente fica grande na gestação. E já tenho uma boca grande. Aí aumenta. Não é o filtro”, declarou.

Bruna e Neymar esperam o nascimento de uma menina, que vai se chamar Mavie. O atleta também é pai de Davi Lucca, fruto do antigo relacionamento com Carol Dantas.

Quem é a madrinha da filha de Neymar Jr?

A influenciadora digital Bruna Biancardi e o jogador de futebol Neymar Jr já escolheram quem será a madrinha da primeira filha, Mavie. O anúncio foi feito durante o chá de bebê que aconteceu no último sábado, 22, quando Bruna reuniu suas amigas para uma celebração apenas com a presença de mulheres. A madrinha de Mavie é Hanna Carvalho, amiga de longa data da influencer.

Bruna fez o convite para Hanna ser a madrinha por meio de um presente durante o chá. Ela entregou um body de bebê com a mensagem: 'Aceita ser minha madrinha? Mavie'. Nas redes sociais, Hanna comemorou o convite especial. “Mavie vai ser eternamente amada, cuidada e mimada pela dinda. Amo vocês. Fou uma surpresa emocionante. Tenho certeza que a dinda vai dar muito amor, alegria, carinho e proteção para essa princesa. Obrigada papais, Bruna Biancardi e Neymar Jr, por confiar e permitir fazer parte desse momento da vida dela”, escreveu.

Hanna Carvalho trabalha com marketing e comunicação e tem 31 anos de idade. Ela é mãe de uma menina, Martinha, que é afilhada de Bruna Biancardi.