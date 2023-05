Grávida, Bruna Biancardi exibe barriguinha de primeiro filho com Neymar Jr.

Influenciadora Bruna Biancardi mostra barriguinha de grávida em fotos instantâneas usando biquíni

Nesta segunda-feira, 15, a influenciadora digital Bruna Biancardi (29) usou suas redes sociais para mostrar sua barriguinha de grávida, na qual espera seu primeiro filho, fruto de seu relacionamento com o jogador de futebol no Paris Saint-Germain e da Seleção Brasileira Neymar Jr. (31).

Usando um biquíni, a modelo compartilhou nos stories de seu perfil oficial no Instagram dois cliques feitos através de uma câmera polaroid, nas quais aparece posando segurando a barriguinha de grávida, enquanto em outro, aparece sentada no sofá ao lado de seus dois cachorros. Ela completou o story com um emoji de coração rosa com estrelas.

Alguns usuários elogiaram demais a beleza da futura mamãe. “Stroy da Bruna! Ela está tão linda!”, exaltou uma página fã clube do casal formado pela modelo e pelo jogador de futebol. Muitos celebraram a notícia e estão adorando a gravidez da influenciadora digital.

Bruna Biancardi mostra sua aliança de compromisso

Recentemente, Bruna Biancardi surpreendeu os fãs ao ostentar sua aliança de compromisso do relacionamento com Neymar Jr. Ela fez as unhas na manicure e foi exibir o resultado nas redes sociais. Então, ela acabou exibindo o anel prateado e elegante.