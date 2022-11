Gabriela Pugliesi posta foto amamentando o filho e se derrete: "Nunca fui tão feliz"

A influenciadora digital Gabriela Pugliesi mostrou todo seu amor pelo filho recém-nascido, Lion

Gabriela Pugliesi (37) encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um novo clique com o filho recém-nascido, Lion, fruto de seu relacionamento com Túlio Dek (37).

Na imagem publicada no feed do Instagram na tarde desta quarta-feira, 30, a influenciadora digital aparece amamentando o herdeiro, enquanto é observado pelo artista plástico.

Ao dividir o registro encantador, Pugliesi se derreteu e confessou que nunca se sentiu tão feliz. "Nossas manhãs…. Tardes e noites! Agora eu posso dizer que me entreguei pra alguém. E nunca fui tão feliz", declarou ela na legenda.

No último domingo, 27, Gabriela publicou nas redes sociais uma foto em Túlio Dek está com o filho, e aproveitou para falar sobre a semelhança entre os dois. "E as entradas da testa iguais?", observou a mamãe de primeira viagem, que em seguida se declarou para eles. "Que amor imenso eu sinto por vocês @tuliodek e Lion", completou ela.

Confira a foto de Gabriela Pugliesi amamentando o filho:

