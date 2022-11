Gabriela Pugliesi mostra semelhança entre Túlio Dek e o filho: "Iguais"

A influenciadora digital Gabriela Pugliesi se derreteu ao mostrar a semelhança entre Túlio Deck e Lion

Neste domingo, 27, Gabriela Pugliesi (37) compartilhou em seu perfil oficial no Instagram uma foto de Túlio Dek (37) com o filho do casal, Lion, que nasceu no dia 2 de novembro.

Ao dividir o clique em que o artista plástico aparece com o herdeiro no colo, segurando a mãozinha do bebê, a influenciadora digital aproveitou para falar sobre a semelhança entre os dois.

"E as entradas da testa iguais?", observou a mamãe de primeira viagem, que em seguida se declarou para eles. "Que amor imenso eu sinto por vocês @tuliodek e Lion", completou ela.

Os seguidores elogiaram o clique e concordaram que os dois se parecem muito. "Que foto linda", disse um internauta. "Eles são iguais como um todo, você só guardou no forninho", afirmou uma seguidora. "Lindos. Ele é a cara do pai", comentou outra. "Realmente mulher, tu só cedeu a barriga porque é a cara do pai", falou uma fã.

Recentemente, Gabriela publicou um vídeo fazendo carinho no filho enquanto ele estava dormindo, e se declarou. "Eu nem sabia que meu coração tinha capacidade de amar assim. Isso é diferente de tudo. Não se compara a nada nem a ninguém. É ter o mundo todo em mim. É ter tudo aqui", disse ela.

Confira a foto de Túlio Dek com o filho:

