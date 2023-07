Gabriela Luz, do Mar Aberto, apresenta o filho recém-nascido

Após entrar em trabalho de parto minutos antes de um show, Gabriela Luz, do Mar Aberto, mostra a primeira foto do rosto do filho

Nasceu! A cantora Gabriela Luz e o cantor Thiago Mart, que formam o duo Mar Aberto, já são pais pela primeira vez. O filho deles, Miguel, veio ao mundo neste final de semana e os dois estão radiantes com a novidade. Tanto que já postaram a primeira foto do rostinho do filho para apresentá-lo aos fãs.

Gabriela entrou em trabalho de parto nos bastidores de um show na noite de sexta-feira, 30, quando a bolsa estourou poucos minutos antes dela subir ao palco com o marido. Rapidamente, eles cancelaram o show e foram direto para a maternidade.

O bebê veio ao mundo no sábado, 1 de julho, às 13h47, com quase 3kg e 48cm, por meio do parto natural. Eles mostraram a primeira foto do filho nas redes sociais e explodiram o fofurômetro. “Nossa melhor composição. Bem-vindo, filho!”, escreveram na legenda. Além disso, o casal postou uma mensagem de agradecimento pelo carinho dos fãs.

“Oi, pessoal! Ainda estamos assimilando os dois últimos dias (que pareceram um mês) e tudo que aconteceu desde o show que ia rolar até o nascimento do amor da nossa vida. Somos muito gratos a Deus por nos dar a missão de criar nosso filhinho. É uma alegria que não se explica, não se mede e que é impossível de descrever. Agradecemos muito cada mensagem, comentário, oração, gesto de carinho, aqui e ao vivo. Aliás, o que a gente viveu na saída do quase-show ontem foi qualquer coisa de extraordinário. Parecia sonho. Ainda parece, mas que bom que foi e é tudo real. Obrigado por terem entrado nesse MAR com a gente e por tanto amor a nós direcionado. É um privilégio ter vocês por perto. Beijos, com muito amor, Gabi, Thi e Miguel”, escreveram.

Logo depois, Thiago Mart mostrou uma foto da esposa com o filho no colo na maternidade e se declarou. “Que o mundo saiba da minha admiração e da honra que é ser uma só carne com essa mulher valente e delicada, forte e amorosa como ninguém. Que orgulho de ter vivido ao seu lado o que vivemos hoje. Você é a mulher mais maravilhosa do mundo”, escreveu.

Thiago Mart e Gabriela Luz com o filho, Miguel - Foto: Karine Maia Fotografia

Mar Aberto tocou no chá revelação da filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi

Na semana passada, Gabriela Luz e Thiago Mart, o duo Mar Aberto, tocou no chá revelação da filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi. No chá revelação, eles cantaram sucessos de seu repertório e também versões de músicas brasileiras e internacionais, como Avisa o D2 (A Batida Perfeita), Se Fosse Tão Fácil e Não Precisa Mudar. “Foi uma honra receber uma mensagem dizendo que eles adoram nossas músicas e nos queriam cantando no chá revelação. E subir ao palco desse evento estando grávida deixou tudo ainda mais especial”, disse Gabriela. E Thiago completou: “O fã de futebol aqui dentro se sentiu realizado, claro. E como pai e artista, cantar para celebrar a chegada de uma criança, é sempre muito especial. Desejamos muitas felicidades a Bruna, ao Neymar e a bebê”.

O duo é um encontro dos artistas Gabriela e Thiago. Eles tinham carreiras separadas na música quando foram apresentados pelo preparador vocal deles em 2016. Desde então, eles se identificaram e começaram a trilhar o caminho juntos na música. O nome do duo surgiu logo depois. “MAR ABERTO vem da sensação de imensidão interna que temos quando cantamos e tocamos juntos”, disseram.